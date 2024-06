Asfalto Novo atende MAIS três cidades

Figueira, Santa Cecília do Pavão e Porto Rico

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) acompanhou nesta quarta-feira, 12, a liberação de recursos do programa Asfalto Novo, Vida Nova para mais três municípios que representa na Assembleia Legislativa e junto ao Governo do Estado. As cidades atendidas nesta etapa são Figueira e Santa Cecília do Pavão, do Norte Pioneiro, e Porto Rico, no Noroeste.

As transferências foram assinadas pelo governador Ratinho Junior (PSD) no Palácio Iguaçu durante encontro com os prefeitos José Carlos Contiero (União Brasil), Edimar Santos (PTB) e Álvaro de Freitas Netto (PSD). “Este é um programa fundamental, que contribui para modernizar a infraestrutura urbana e levar mais qualidade de vida para as pessoas. Vamos asfaltar 100% das ruas e também modernizar a iluminação pública”, afirmou Romanelli.

Municípios – O governador destacou que os investimentos abrangem, além do asfalto e iluminação, calçadas e galeria de águas pluviais. Em Figueira, o investimento chega a R$ 6,5 milhões para a pavimentação, com R$ 5 milhões do Estado e R$ 1,5 milhão de contrapartida municipal. A modernização da iluminação pública custará R$ 1,4 milhão, com R$ 1,3 milhão de recursos estaduais.

O prefeito Zé Carlos confirmou que praticamente todas as vias do município serão asfaltadas, salientando que há um benefício mais direto para moradores de localidades como a Vila Marli, Jardim Santa Bárbara e dos bairros Santa Felicidade, Aurora e o Jardim Primavera.

Santa Cecília do Pavão investirá R$ 4,4 milhões em pavimentação, com R$ 3,9 milhões do Estado e o restante do caixa municipal, e mais R$ 1 milhão em iluminação. “Uma mudança total no município, valorização dos imóveis, das pessoas, de um bairro. É a valorização de uma cidade toda”, afirmou o prefeito Edimar Santos. Em Porto Rico, o investimento em asfalto será de R$ 2,3 milhões, sendo R$ 2,2 milhões do Estado, mais contrapartida municipal.