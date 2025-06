Assembleia Itinerante ouve as DEMANDAS

Saúde, infraestrutura e agronegócio

Os deputados estaduais retornaram de Campo Mourão, na região Centro-Oeste do Paraná, com diversas demandas apresentadas pelo município e por cidades vizinhas. As principais solicitações envolvem áreas como infraestrutura, saúde e agronegócio. A sessão especial da Assembleia Itinerante, projeto de interiorização da Casa, foi realizada nesta quinta-feira (5), durante a FATI (Feira do Agronegócio, Tecnologia e Inovação), com a presença de parlamentares e autoridades regionais.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD), destacou a relevância do evento e o papel ativo do Legislativo estadual no desenvolvimento do Paraná. “A Assembleia hoje é protagonista, junto com o governador Ratinho, no desenvolvimento do nosso Estado. Devolvemos quase metade do nosso orçamento anualmente para ser transformado em obras e melhorias em todas as regiões do Paraná. Estamos junto com o governador destinando esses recursos para atender as demandas recebidas”, afirmou.

Demandas

Durante a programação, entidades como a Associação Sou Arte de Campo Mourão, Amigos do Autista Campo Mourão, Apasfa (Associação de Proteção aos Animais São Francisco de Assis), Acicam (Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão), Câmara de Vereadores, Instituto Calvary Impact Hub, Sindicato Rural, Comcam (Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão) e o Fórum de Entidades Socioassistenciais e coirmãs da cidade entregaram aos deputados um conjunto de reivindicações.

Entre os principais pedidos estão o reforço no custeio e na estruturação das Santas Casas da região, que enfrentam dificuldades financeiras para manter os atendimentos hospitalares de média e alta complexidade; a recuperação urgente de trechos deteriorados das rodovias PR-558 (entre Goioerê e Tupãssi), PR-082 e de acessos pavimentados às comunidades rurais produtivas; a instalação de câmeras de monitoramento com cobertura regionalizada, especialmente em municípios menores; a construção da sede da Polícia Ambiental – Força Verde; a adequação da estrada que liga Campo Mourão à Comunidade Rural do Alto Alegre, com aplicação de CBUQ; e a consolidação do Centro Estadual de Formação em Atletismo.

Outras demandas incluem a construção de moradias populares por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1 e a liberação de recursos não resgatados do programa Nota Paraná, referentes ao município.

Segundo Curi, todas as solicitações serão organizadas, analisadas e encaminhadas ao Governo do Estado. “Todas elas serão catalogadas, analisadas, respondidas e enviadas para prosseguimento junto ao governo do Estado”, garantiu o presidente da Assembleia.