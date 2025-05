Audiência Pública de conscientização do ruído nesta segunda

Na Assembleia Legislativa

Em alusão ao Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído, será realizada no dia 5 de maio uma audiência pública no Auditório Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná. O evento terá início às 9h30 e discutirá estratégias para o enfrentamento da perturbação do sossego.

A iniciativa é organizada pelo deputado estadual Romanelli e busca chamar a atenção da sociedade para os impactos negativos da poluição sonora na saúde e no bem-estar da população. A audiência será aberta ao público.

A poluição sonora é um problema crescente nos centros urbanos e está relacionada a diversos problemas de saúde, como estresse, insônia e perda auditiva. O debate visa reforçar a necessidade de medidas preventivas e educativas para minimizar os prejuízos causados pelo excesso de ruído.