BANDEIRANTES TERÁ Assembleia Itinerante, afirmam Curi e Roma

Evento acontecerá em setembro

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD), atendeu ao deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) e garantiu nesta quarta-feira dia 23, a realização de uma edição da Assembleia Itinerante em Bandeirantes. Agora, três cidades receberão, porque Santo Antônio da Platina(vídeo baixo) e Jacarezinho também (Fetexas).

A sessão especial do legislativo estadual está prevista para o dia 4 de setembro durante a Expoban (Exposição Agropecuária e Industrial de Bandeirantes) entre 4 e 7 de setembro.

“Estamos com o deputado Luiz Claudio Romanelli e neste ano, a Assembleia Itinerante estará em vários municípios do estado, anunciamos agora que Bandeirantes vai receber em setembro uma sessão a Assembleia Legislativa do Paraná”, disse Alexandre Curi.

“Agradeço ao presidente da Assembleia, Alexandre Curi, reafirmando aos organizadores da ExpoBan que neste ano, teremos no dia 4 de setembro uma sessão da Assembleia Itinerante em Bandeirantes. Vamos ainda fortalecer esta grande festa que celebra sempre os moradores da cidade e região”, reiterou Romanelli.

Sessões – O deputado Alexandre Curitiba destacou os números alcançados nas edições da Assembleia Itinerante nas cidades do interior do estado. “Já tivemos 21 edições em diferentes regiões do Paraná, conversamos com 800 mil paranaenses e já recebemos mais de 10 mil solicitações nos últimos dois anos”, disse.

A sessão especial, segundo Romanelli, será uma oportunidade para aproximar o legislativo estadual da população do Norte Pioneiro. “Eu já disse que a Assembleia Itinerante já está incorporada como uma expressão popular dos paranaenses. As sessões especiais permitem que lideranças regionais, autoridades locais, a sociedade civil organizada e a comunidade em geral apresentem demandas e propostas diretamente aos deputados”, apontou.

Expressão popular- O programa leva os trabalhos do parlamento estadual para as cidades do interior já é referência para outros legislativos estaduais, câmara municipais e prefeituras. “Hoje, temos sessões itinerantes das câmaras municipais e das prefeituras que vão aos bairros conversar com os moradores e levantar as demandas. Conversando com o povo, a chance do gestor errar é bem menor”, disse Romanelli.

“Além disso, as sessões promovem a descentralização das ações legislativas,das prefeituras e dos governos. No Paraná, a definição das peças orçamentárias através das LDOs (lei de diretrizes oirçamentárias|) e Loas (lei orçamentária anual) passam por audiências públicas, encontros regionais e consultas através dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa”, reiterou Romanelli.

Segundo o deputado, a escolha de Bandeirantes reforça a importância estratégica da cidade para o desenvolvimento regional do Norte Pioneiro. “O municipalismo indica a importância de cidades polos, como Bandeirantes, no desenvolvimento de todos os municípios mais próximos. Hoje, Bandeirantes representa este vetor de crescimento em ações conjuntas nas áreas de segurança, saúde, meio ambiente, entre outras áreas prioritárias”, disse Romanelli, presidente da Frente Parlamentar Municipalista.

Foto: Valdir Amaral