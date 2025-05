Café do Norte Pioneiro realce internacional

Na Expo Café Chile 2025

A produtora rural Nira Souza, do bairro Matão em Tomazina, foi confirmada como representante do Norte Pioneiro na Expo Café Chile 2025, que será realizada nos dias 19 e 20 de julho, em Santiago. A participação reforça a força da cafeicultura da região e destaca o papel das mulheres na produção de cafés especiais, com foco na qualidade reconhecida e na valorização da origem.

Coordenadora do grupo Mulheres do Café Matão e vice-presidente da Associação de Produtores e Produtoras de Cafés Especiais do Matão (APPROCEM), Nira se consolidou como referência no setor. Ao lado de outras mulheres das comunidades de Matão (Tomazina) e Lavrinha (Pinhalão), ela contribuiu diretamente para a conquista da Indicação Geográfica (IG) dos cafés do Norte Pioneiro – a primeira do Paraná. “A identificação geográfica é um marco para nós, pois garante que nosso café é reconhecido pela sua origem e qualidade. É um orgulho saber que o trabalho das mulheres do Matão e da Lavrinha está sendo valorizado e que nossos produtos estão ganhando espaço no mercado internacional”, afirmou.

Em 2024, o café do Norte Pioneiro já brilhou na Expo Café Chile, também com a presença de Nira Souza. “Foi uma experiência maravilhosa. Dois dias de muito aprendizado, muitos contatos trocados e uma experiência incrível viver esse momento. Foi muito importante estar lá representando as mulheres do Café Matão e levando a Indicação Geográfica do Norte Pioneiro”, disse. O sucesso na edição anterior fortalece a expectativa de que a participação em 2025 seja ainda mais expressiva.

A presença confirmada de Nira na próxima edição da feira faz parte de um esforço maior de integração entre o setor cafeeiro e o turismo regional. Em viagem recente ao Chile, o consultor de novos negócios Welington Trautwein Bergamaschi entregou um pacote de café Mulheres do Café Matão à vice-ministra do Turismo chilena, Verónica Pardo Lagos, e a presenteou com outro pacote para ser entregue ao presidente do Chile, Gabriel Boric. “Esse gesto representa o reconhecimento da excelência do nosso café e fortalece o intercâmbio entre países, gerando visibilidade para o Norte Pioneiro e suas potencialidades”, destacou Welington.