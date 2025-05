Caixa alinha com AMP PARCERIA em evento

Será nos dias 29 a 30 de abril

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios), Edimar Santos, reuniu-se em Brasília com o vice-presidente de governo da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Tiago Cordeiro de Oliveira, e com o superintendente de Governo do banco no Paraná, Marques Calixto.

Acompanhado da deputada federal Luísa Canziani, Edimar discutiu a participação da CAIXA no Emupar 2 (Encontro dos Municípios do Paraná), que a AMP promoverá de 29 a 30 de abril no UP Experience, em Curitiba.