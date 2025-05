Cambará: Agência do Trabalhador avança

Convênio assinado entre Walcir Joaquim e governo estadual

O município de Cambará acaba de ser contemplado com investimentos importantes voltados à modernização da Agência do Trabalhador local. O prefeito Walcir Joaquim esteve com o Secretário Estadual do Trabalho, Qualificação e Renda, deputado estadual licenciado Paulo Rogério do Carmo, para a assinatura de um convênio que visa melhorar a estrutura das unidades de atendimento em todo o Paraná.

O acordo faz parte de um pacote de investimentos do Governo do Estado no valor de R$ 50 milhões, destinado à modernização de todas as agências do trabalhador paranaenses. Em Cambará, a unidade será equipada com novos computadores, notebooks, impressoras e mobiliários completos, o que deve garantir mais eficiência no atendimento à população.

De acordo com o chefe do executivo, a modernização da agência representa um avanço importante para a cidade. “Essa conquista fortalece nossa capacidade de oferecer um serviço mais ágil, humano e qualificado, contribuindo para facilitar o acesso da população às oportunidades do mercado de trabalho”, afirmou.