Em SAP, caminhada conscientiza sobre Saúde da Mulher

Atividades do Outubro Rosa em Santo Antônio da Platina

A prefeitura de Santo Antônio da Platina através da Secretaria Municipal de Saúde iniciou neste domingo, 1° de outubro, as atividades relativas à campanha de prevenção do câncer de mama e saúde da mulher, o Outubro Rosa.

A 2ª Caminhada de Conscientização da Saúde da Mulher reuniu dezenas de mulheres na Avenida Palma Rennó, com atividades físicas e orientações sobre a doença.

A ação foi realizada em parceria com a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

“Apesar de oferecer até 95% de cura se diagnosticado e tratado com agilidade, o câncer de mama ainda é o tipo que mais mata mulheres no país. Quando a doença se encontra em seu estágio mais avançado, ainda assim é possível mantê-la em controle para viver mais e melhor, desde que as pacientes tenham acesso aos tratamentos mais adequados para seu tipo de tumor”, declarou a enfermeira Beatriz Reis, uma das organizadoras do evento.

Neste mês as Unidades Básicas de Saúde estarão abertas em horários diferenciados para o público feminino. O atendimento será feito todas as quartas-feiras das 17h ás 20h30 para coleta de preventivo e solicitação de mamografia. E nos sábados (07,21 e 28 do outubro) das 8h ás 16h30.