Campanha Outubro Rosa em toda região

Confira ações da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho

O Outubro Rosa é uma campanha anual voltada à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. As principais ações incluem campanhas de informação e educação sobre os fatores de risco, sintomas e importância dos exames preventivos, como a mamografia.

Mutirões de exames são organizados em diversas unidades de saúde para facilitar o acesso à detecção precoce. Além disso, monumentos e edifícios públicos são iluminados de rosa para dar visibilidade à causa, e materiais educativos são distribuídos amplamente.

Os objetivos centrais da campanha são:

Incentivar o diagnóstico precoce para aumentar as chances de cura;

para aumentar as chances de cura; Reduzir a mortalidade por meio de tratamentos eficazes, quando detectado em estágios iniciais;

por meio de tratamentos eficazes, quando detectado em estágios iniciais; Promover a conscientização sobre os sinais do câncer de mama e a importância do autoexame;

sobre os sinais do câncer de mama e a importância do autoexame; Desmistificar o câncer de mama , reduzindo medos e barreiras que impedem as mulheres de buscarem atendimento;

, reduzindo medos e barreiras que impedem as mulheres de buscarem atendimento; Mobilizar a sociedade, envolvendo governos, organizações e a comunidade para garantir o acesso aos exames e tratamentos adequados.

A campanha busca, além de reduzir a mortalidade, incentivar uma cultura de autocuidado e apoio entre mulheres, ajudando a fortalecer políticas públicas de saúde voltadas para a prevenção e tratamento do câncer de mama.

O diretor da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho é João Lucas Thabet Venturine.

Barra do Jacaré

Palestra sobre saúde da mulher dia 16/10/2024

Coleta de citopatológico, solicitação de mamografia e realização de testes Rápidos

Cambará:

Campanha noturna

Coleta de preventivo

Exame Clínico das mamas e solicitação de mamografia

Sorteio de Brindes

Lanche

Horário estendido das 18:00 ás 21:00

09/10

Unidade de Saúde Dr. Aluísio Telmo Mair

16/10

Unidade de saúde Vila Santana

17/10

Unidade de saúde São José

18/10

Unidade de saúde Ignez Panichi

24/10

Unidade de saúde Unidade de Saúde Central

25/10

Unidade de saúde Morar Melhor

30/10

Unidade de saúde Vila Rubim

Conselheiro Mairinck: Início da campanha no dia 02/10/24. Com o caminhão mama móvel

Foi realizado de 49 a 50 mamografias

No dia 16/10/24 às 19:00 horas foi realizado o 6⁰ encontro do chá das amigas, uma ideia que surgiu de uma conversa, sempre precisa de uma amiga para compartilhar bons e tristes momentos, nesse momento foi realizado uma conversa sobre a saúde da mulher

23/10/2024

Reunião às 19:00 horas para a população feminina

Horário estendido até as 20:00 para coleta de exames.

Figueira: Coleta de preventivos, solicitação de mamografia, teste rápido de HIV e Sífilis aos sábados.

Guapirama: Palestra sobre saúde da mulher e Horário estendido noturno para coleta de preventivos e solicitação de mamografia.

Ibaiti:

Entrevista rádio Colinas FM e falando sobre o câncer do colo do útero e câncer de mama;

Palestras sobre o câncer do colo do útero e realizações de testes rápidos de HIV sífilis hepatite B e C;

Letícia Freitas Enf (Intercambista do EUA México e Alemanha): Participação no Rotary Club de Ibaiti falando sobre a prevenção do câncer do colo do útero e de mama;

Palestra Outubro Rosa no projeto PIÁ prevenção do câncer do colo do útero e da mama;

Coleta de preventivos, solicitação de mamografia, teste rápido de HIV e Sífilis nas unidades de saúde.

Jaboti:

Coleta preventivo e solicitação de mamografia em horários estendidos

Mama móvel veio no município

Coleta de teste rápido

Palestra médico dia 29/10/2024 – Saúde da Mulher

Jacarezinho

Casa Rosa

08/10

07:00 às 12:00 Coleta de preventivo

17:00 às 21:00 Teste rápido

Palestra alunos FANORPI

10/10

07:00 às 21:00

Coleta de preventivo e teste rápido

14/10

07:00 às 17:00

Carreta (mamografia) coleta de preventivo

15/10

07:00 às 17:00

Carreta (mamografia)

07:00 às 21:00

Preventivo e teste rápido

Palestra alunos da FANORPI

17/10

07:00 às 21:00

Preventivo e Teste rápido

Palestra alunos FANORPI

22/10

07:00 às 21:00

Preventivo e Teste rápido

29/10

07:00 ás 21:00

Preventivo

Japira:

Horário estendido para coleta de preventivo, solicitação mamografia e realização de teste rápido até as 20:30

Coleta de preventivo nas Unidades de saúde da área rural

26/10 Ação: Desafio da Saúde: Subida ao pico agudo com intuito de chamar a atenção e mobilizar as mulheres para cuidados com sua saúde.

Joaquim Távora

01/10/2024

Abertura do outubro Rosa: Grupo melhor idade (aula de Zumba – Salão da Terceira Idade)

02/10/2024

Orientações sobre saúde da mulher na empresa Soeto Alimentos

02/10 Orientações e entrega de folders, material educativo e programação das datas das coletas em horário estendido Empresa Mira Vest Confecções

04/10/2024

Coleta de preventivo e Orientações com os colaboradores da Empresa Frigorífico Raja

10/10

Coleta de preventivo em dia alternativo Sábado

16/10/2024

Dia D do Outubro Rosa na Unidade com roda de conversa com a Dra Jusselem ginecologista

17/10

coleta de preventivo, solicitação mamografia e realização de teste rápido em horário estendido noturno

24/10 – Orientações saúde da mulher na empresa Mana Alimentos

25/10 – Orientações saúde da mulher na empresa Frangos Pioneiro

25/10 – Coleta com horário estendido.

25/10 – Orientações saúde da mulher Lojas Santa Terezinha

29/10 – Orientações saúde da mulher na empresa Ração Pioneiro

30/10 – Coleta com horário entendido.

Jundiaí do Sul

22/10

Coleta de preventivo e solicitação de mamografia noturna iniciada

23/10

Palestra: A importância da detecção precoce do câncer de mama

Pinhalão

26/10

Coleta de preventivo e solicitação de mamografia

Quatiguá

Terças e quintas no mês de outubro estamos fazendo preventivo livre demanda

19/10

Dia especial para cuidar da saúde: Palestra, coleta de preventivo, pedidos de mamografia, atualização de vacina, verificação de peso e altura, consulta médica e de enfermagem, Teste rápido (Hepatites virais, HIV e Sífilis), sorteio de brindes e coffe break

24/10

Palestra, coleta de preventivo, pedidos de mamografia, atualização de vacina, consulta médica e de enfermagem, massagem, avaliação odontológica e sorteio de brindes

Salto do Itararé

26/10

Café da manhã e coleta de preventivo o dia sábado e realização de teste rápido HIV e Sífilis, solicitação de mamografia

Santana do Itararé

Realização de coleta de preventivo todos os dias com agendamento. E todas as quartas-feiras atendendo até as 20:00 às mulheres que trabalham durante o dia.

Santo Antônio da Platina

Unidades de saúde abertas das 17:00 as 21:00 todas as terças e quintas do mês de outubro e nos sábados dias 19/10 e 26/10 coleta de preventivo, pedidos de mamografia e realização de teste rápido

São José da Boa Vista

Horário estendido, após as 17:00 para coleta de preventivo

Tomazina

19/10

Realização de coleta de preventivo, teste rápido, vacina, consulta médica e odontológica

Wenceslau Braz

19/10 e 26/10

Unidades de saúde aberta para coleta de preventivo, solicitação de mamografia, métodos contraceptivos e realização de teste rápido.