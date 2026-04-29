Carambeí nos Campos Gerais RENOVA frota

Prefeita Elisangela Pedroso destacou os R$ 4,7 milhões aplicados na renovação

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) acompanhou a prefeita Elisangela Pedroso na entrega de novos veículos e novo maquinário para a frota municipal e o parque de máquinas da prefeitura de Carambeí – cidade dos Campos Gerais de 45 mil habitantes.

“A entrega dos equipamentos e veículos reforçam a estrutura pública e melhoram diretamente o atendimento à população de Carambeí. São conquistas que fortalecem a capacidade de trabalho da prefeitura, especialmente nas áreas de infraestrutura e serviços”, disse Romanelli.

A prefeita Elisangela Pedroso destacou os R$ 4,7 milhões aplicados na renovação da frota municipal, com a entrega de 12 novos veículos, duas motoniveladoras, rolo compactador, escavadeira e duas retroescavadeiras. “Além de reforçar os serviços públicos, parte dos veículos será destinada a instituições sociais, ampliando o atendimento e fortalecendo ações importantes para a população”, explicou a prefeita

Apoio de Romanelli

“A iniciativa conta com o apoio do Estado, com agradecimento especial aos deputados Marcelo Rangel e Romanelli, e ao governador Ratinho Júnior, pela parceria e compromisso com o desenvolvimento de Carambeí”, completou Elisangela Pedroso.

Romanelli, que representa Carambeí na Assembleia Legislativa e no governo do Estado, garantiu a compra de cinco veículos, além dos convênios na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Secretaria das Cidades e Secretaria de Infraestrutura e Logística, entre outros órgãos estaduais. “Essas entregas fortalecem as ações das entidades que atendem na área social, fortalecem a área da saúde, enfim, fortalecem todas as áreas, porque afinal de contas o povo de Carambeí merece”, apontou.

“Quando a gente compra esse equipamento, entrega tudo isso, a gente sabe que o equipamento vai servir lá na ponta, vai atender o produtor rural, vai fazer com que as estradas fiquem em melhores condições”, completou o deputado.

Obras

O destacou ainda o apoio e o trabalho do vice-prefeito, Dr. Otávio e dos vereadores Alan Fagundes, André Petter, Cleverson de Oliveira, Professor Deleon, Diego Silva, Eclaiton Bueno, Ilson Caninana, Joel Costa, Julia Spinardi,Professor Sandro e Professor Sérgio. “Em menos de um mês,Carambeí investiu R$ 16 milhões em obras de pavimentação, ampliação de uma escola, entre outras ações com apoio do Estado”, disse.

Com apoio de Romanelli, a prefeita Elisangela Pedroso assinou convênio de R$ 5 milhões com a Secretaria de Infraestrutura e Logística para asfaltar os 3,27 km da Estrada de Santa Cândida. A obra inclui CBUQ, drenagem e sinalização, com prazo de oito meses. Também há obras na estrada do Catanduvas (ligação da PR-151) e nos 4,66 quilômetros da Estrada São João.

“A prefeita Elisângela trabalha 24 horas por Carambeí e faz um governo exemplar, de muitos investimentos públicos e privados, e a pavimentação das estradas são obras prioritárias pelo crescimento da cidade em todas as regiões”, disse Romanelli.

Sinalização

As obras, segundo a prefeita, representam um avanço fundamental para Carambeí. “Estamos fortalecendo a agropecuária, carro-chefe da nossa economia, e ao mesmo tempo valorizando o turismo, com o acesso qualificado em roteiros consolidados. São conquistas possíveis graças à parceria com o governador Ratinho Júnior e ao trabalho do deputado Romanelli”, apontou Elisângela Pedroso.

A prefeita ainda registra o aporte de R$ 1 milhão para a ampliar a escola rural de Santa Cruz com novas salas de aula, uma biblioteca e banheiros. Elisangela Pedroso ainda afirma que foram liberados mais R$ 800 mil para a continuidade das obras da quadra poliesportiva coberta no local.

O deputado destaca também que Carambeí está incluída no pacote estadual de R$ 183 milhões autorizado em março para reforçar a sinalização viária e urbana nas cidades paranaenses.

foto: Ascom/Deputado Romanelli