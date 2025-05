Casa Civil apresenta NOVO MODELO de gestão e governança

O novo modelo de gestão e governança, implementado pelo Governo do Estado para atender com mais precisão as demandas dos municípios e da população, foi um dos temas da palestra do chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, nesta sexta-feira (14), no evento Paraná Mais Cidades, que acontece em Foz do Iguaçu.

“O Centro Integrado de Gestão e Governança, o CIG-PR, coloca o Paraná mais uma vez na liderança da transformação da administração pública. A Casa Civil está na vanguarda das decisões do Executivo e assumindo um papel protagonista na criação de soluções eficazes para a execução de entregas públicas”, afirmou Ortega, que abriu os trabalhos do terceiro dia do evento.

O CIG-PR é um projeto inovador liderado pela Casa Civil do Paraná, desenvolvido em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). O objetivo do CIG-PR é desenvolver uma nova modelagem de gerenciamento de projetos e políticas públicas, com foco em cinco grandes eixos de atuação, para aumentar a precisão no atendimento das demandas e fortalecer a governança no Estado.

“Graças a esta governança centralizada e às decisões estratégicas tomadas, 2024 foi um ano histórico para o Paraná em termos de investimentos. Registramos o maior volume, com R$ 7,2 bilhões empenhados e R$ 4,2 bilhões executados, representando um crescimento de 21% e 24% em relação a 2023, respectivamente”, explicou Ortega.

Segundo ele, os setores de transporte, saúde, urbanismo e educação se destacaram com investimentos significativos. “Isso reflete o compromisso do governo com o desenvolvimento e o bem-estar da população”, acrescentou.

OPORTUNIDADE ÍMPAR – Na sua palestra aos prefeitos dos 399 municípios paranaenses, João Carlos Ortega definiu o evento Paraná Mais Cidades como uma oportunidade ímpar para impulsionar novas parcerias, principalmente diante da renovação das administrações municipais. “Buscamos um esforço conjunto, queremos refinar a relação entre prefeituras para pôr em execução obras tão necessárias à população”, disse Ortega.

“Por isso, a participação da Casa Civil neste evento é fundamental, pois somos um elo do Governo com os municípios, com as secretarias, dando todo o suporte necessário para o governador no encaminhamento dos projetos e das ações”, ressaltou.

Desde o início do evento, o estande da Casa Civil já recebeu mais de 600 visitas, consolidando-se como um espaço estratégico para esclarecer dúvidas e fortalecer o diálogo com gestores municipais.

PORTA DE ENTRADA – Ortega reforçou, ainda, que a Casa Civil é a porta de entrada para as demandas dos governantes. “A partir da Casa Civil, tomamos decisões estratégicas que atendem às necessidades de cada município. Algumas demandas passam pelo nosso Comitê de Governança, que envolve diversas secretarias e órgãos, enquanto outras são encaminhadas diretamente ao setor responsável pelas estratégias políticas. Após a decisão, as demandas retornam aos municípios, garantindo que os cidadãos paranaenses sejam beneficiados”, reiterou.

“A Casa Civil existe para garantir que as demandas locais sejam atendidas de forma ágil e eficaz, por meio de convênios e recursos que realmente fazem a diferença. Estamos comprometidos em planejar estrategicamente e estabelecer parcerias com prefeituras e secretarias, coordenando projetos em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura”.