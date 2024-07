Cidadania realiza curso PARA os pré-CONCORRENTES

Nesta segunda-feira no final da tarde

Nesta segunda-feira, 15 às 18h30, o diretório estadual do Cidadania23 realiza o curso de formação política para pré-candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. Tradicional na história da sigla, o curso é de caráter obrigatório para quem deseja ser candidato pelo partido.

O curso que é gratuito e no formato virtual, será ministrado por especialistas nas áreas de marketing, legislação e contabilidade eleitoral. Segundo o presidente estadual do Cidadania, Rubens Bueno, a formação é uma ferramenta utilizada pelo partido há vários anos, em parceria com a Escola de Formação Política Dr. Luiz Felipe Haj Mussi, para que todos os candidatos da sigla estejam preparados para o pleito de outubro.

Segundo o Coordenador da Escola, Tobias de Santana, “o Cidadania23 do Paraná preservou o que há de melhor na sua origem, como é o caso do curso obrigatório para pré-candidatos, demonstrando o compromisso do nosso partido em servir ao bem comum e fazendo a boa política. Sem esquecer do nosso Presidente Estadual, o deputado Rubens Bueno, que foi o grande idealizador e fiador desse já tradicional e bem-sucedido projeto”, finalizou.