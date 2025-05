Cidades do NP são beneficiadas POR indicação de Cobra

Asfalto Novo, Vida Nova: Jaguapitã e Uraí

Dois municípios do Norte do Paraná, Jaguapitã e Uraí, foram contemplados com recursos expressivos do programa Asfalto Novo, Vida Nova, graças à atuação do deputado estadual Cobra Repórter (PSD). O anúncio foi feito pelo governador Ratinho Junior nesta terça-feira (29), liberando mais R$ 51,2 milhões para obras de pavimentação e iluminação pública em oito cidades, entre elas as duas indicadas pelo parlamentar.

“Através do nosso mandato, garantimos investimentos que vão transformar a vida dos moradores de Jaguapitã e Uraí, levando dignidade, segurança e qualidade de vida. Esse é o nosso compromisso com as cidades do interior do Paraná”, afirmou o deputado Cobra Repórter.

Uraí

Em Uraí, o investimento será de R$ 6 milhões para pavimentação e R$ 2,2 milhões para iluminação pública em LED. Um dos principais bairros beneficiados será o Mitsui Itimura, onde os moradores aguardavam asfalto há mais de 25 anos.

“Com esse convênio, vamos resolver um problema antigo da cidade. Nunca conseguimos pavimentar essa área por falta de recursos. Agora, com o apoio do deputado Cobra Repórter, isso será possível”, comemorou o prefeito Ângelo Tarantini.

Jaguapitã

Já em Jaguapitã, os investimentos somam quase R$ 2,9 milhões para pavimentação e R$ 737 mil para iluminação em LED. Os recursos vão contemplar diversas áreas da cidade, promovendo mais infraestrutura e segurança para a população.

“O prefeito Edison Rodrigues entrou para fazer uma verdadeira revolução na cidade. São muitas obras em andamento para atender a população que aguarda há muitos anos por eles. E ele pode continuar contando comigo para essas importantes ações”, afirmou o deputado.

O programa Asfalto Novo, Vida Nova é a maior iniciativa de pavimentação urbana do Brasil, com o objetivo de asfaltar 100% da malha urbana dos municípios com até 50 mil habitantes e implantar iluminação de LED em todas as cidades do Paraná. Até agora, 276 municípios já foram contemplados, com investimentos que somam quase R$ 1,6 bilhão.

“É com muito trabalho e articulação que estamos levando esse grande programa a cada vez mais cidades do Paraná. Jaguapitã e Uraí estão no nosso radar, porque conhecemos de perto suas necessidades e estamos aqui para atender a população com resultados concretos”, finalizou Cobra Repórter.