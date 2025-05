Cobra Repórter ressalta a ALEP (confiram vídeo )

“Berço de grandes lideranças”, pontuou

O deputado Cobra Repórter destacou nesta semana que a Assembleia Legislativa do Paraná é berço de grandes lideranças, pois parlamentares que passaram pela instituição,hoje estão à frente de prefeituras em várias cidades do estado, após as recentes eleições.

O atual governador Carlos Massa Ratinho Junior também iniciou sua trajetória política como deputado estadual e o próximo governador também pode sair da Casa, assinalou referindo-se ao atual primeiro-secretário da Alep, Alexandre Curi.

Para o deputado Cobra Repórter, o Parlamento prossegue sendo uma verdadeira formadora de políticos que trabalham pelo Paraná.