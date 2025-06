Apresentada à AMP soluções inovadoras

Destinada aos Municípios; evento ocorreu na cidade de São Paulo

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios), Edimar Santos, esteve em São Paulo participando do evento “CONEXÃO COLABORATIVA”. Promovido pela Colaborativa e pela Google For Education, o evento discutiu a adoção de iniciativas inovadoras nas redes públicas de ensino.

Edimar destacou a importância do encontro. “O evento é relevante porque oferece às prefeituras soluções inovadoras para acelerar a educação nos nossos municípios”, avaliou.

“Nosso objetivo é mostrar caminhos para estabelecimentos jornada de inovação”, disse José Dutra Neto, diretor Pedagógico da Colaborativa. As ações e vantagens incluem a implantação de tecnologias educacionais, a segurança da informação e boas práticas de governança, a digitalização de processos administrativos e a redução de custos operacionais.

Fabiana Klinger, gerente de Parcerias do Google, apresentou várias ferramentas oferecidas pela empresa, como o Google Workspace e o Google Classrooom.

O prefeito de Gaspar, Kleber Wan-Dall, presidente da Federação de Consórcios, Associações de Municípios e Municípios de Santa Catarina (FECAM), foi um dos palestrantes do evento.

Ele destacou a parceria com a Colaborativa. “Tivemos a preocupação de não fazer a tecnologia agir sozinha. Ela tem que estar alinhada com o projeto pedagógico do município”, disse o prefeito.