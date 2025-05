Convenção do MDB dia 26 de julho pode ter 3 chapas

O partido do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) do Paraná marcou para o próximo dia 26 de julho , sua convenção estadual. Até o momento não há chapas inscritas.

Nos bastidores do Centro Cívico, o comentário é que o atual presidente estadual, o deputado Anibelli Neto, vai concorrer a reeleição.

No entanto, ele poderá disputar um bate-chapa com o atual vice-presidente Renato Adur e com o deputado federal Sérgio Souza, atual tesoureiro.

Anibelli Neto garante que vai trabalhar com toda a sua força “para estarmos todos unidos e sair maiores deste processo”.

Renato Adur já presidiu a sigla, quando ela ainda era PMDB, e foi responsável por uma de suas maiores reestruturações, com a implantação de um processo de modernização partidária.