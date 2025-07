Defendida indústria no encerramento dos FÓRUNS da F.I.E.P.

O deputado estadual Luiz Fernando Guerra (União Brasil) participou nesta terça-feira (7) do encerramento do segundo ciclo dos Fóruns Regionais da Indústria, promovidos pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep). O evento foi realizado no Campus da Indústria, em Curitiba, e reuniu empresários, lideranças políticas e representantes do setor produtivo para debater os rumos da indústria paranaense.