Dep. Maria Victoria RECEBE Medalha Coronel Sarmento

Mais alta honraria da Polícia Militar do Paraná

A deputada estadual Maria Victoria (PP) foi homenageada nesta quinta-feira (15) com a Medalha Coronel Sarmento, a mais alta honraria concedida pela Polícia Militar do Paraná (PMPR).

A cerimônia aconteceu na Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, e contou com a presença do vice-governador Darci Piana (PSD); do comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva e da prefeita de São José dos Pinhais, Nina Singer (PSD) e de diversas autoridades.

“Estou honrada e emocionada por ter recebido essa homenagem. Tenho um enorme respeito pelo brilhante trabalho dos nossos policiais, que se dedicam todos os dias a servir à população paranaense. Reforço o meu compromisso em trabalhar por mais investimentos, estrutura e valorização das forças de segurança do Paraná”, afirmou Maria Victoria, acompanhada do marido Diego Campos e das três filhas.

A Medalha Coronel Sarmento homenageia civis e militares que se destacaram por contribuições exemplares à causa pública e à segurança da sociedade.

A condecoração leva o nome de Joaquim Antônio de Moraes Sarmento, patrono da Polícia Militar do Paraná, e simboliza os valores de coragem, dedicação e compromisso com a causa pública.

Também receberam a medalha Coronel Sarmento os deputados estaduais Gugu Bueno (PSD) e Flávia Francischini (UNIÃO); os secretários estaduais Norberto Ortigara (Fazenda), Leandre Dale Ponte (Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa) e Cleber Mata (Comunicação) e autoridades civis e militares.

INVESTIMENTOS – Maria Victoria destacou que a entrega da medalha ocorre em um momento de avanços históricos nos índices de segurança do Paraná. De acordo com o Atlas da Violência, o Estado registrou a segunda maior redução na taxa de homicídios do Brasil entre 2022 e 2023.

Dados da Secretaria de Segurança apontam que o primeiro trimestre de 2025 teve o menor número de homicídios desde 2007, uma queda de 26% em relação ao mesmo período do ano passado. Também se destacam o crescimento de 155% nas apreensões de drogas e o fato de que 182 municípios não registraram nenhum roubo nos primeiros três meses do ano.

“Esses resultados refletem o aumento de investimentos em segurança pública do governo Ratinho Júnior, com foco em tecnologia e qualificação das forças de segurança”, ressaltou.