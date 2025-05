Alep: Deputada Cloara Pinheiro lidera debate

No 6º Encontro das Procuradorias da Mulher do Paraná

O fortalecimento da representatividade e da proteção das mulheres no Legislativo foi o foco do 6º Encontro das Procuradorias da Mulher do Paraná, que lotou o Plenário da Assembleia Legislativa nesta semana. A iniciativa, promovida pela Procuradoria da Mulher da Alep, reuniu deputadas, vereadoras, especialistas e autoridades para discutir estratégias de enfrentamento à violência de gênero e de valorização da mulher na política e na sociedade.

À frente do evento, a procuradora especial da Mulher na Assembleia Legislativa, deputada estadual Cloara Pinheiro (PSD), destacou a importância da união entre lideranças femininas para fortalecer a rede de apoio às mulheres. “O evento é mais do que uma troca de conhecimentos; é um chamado à união, ao fortalecimento da rede de proteção e ao empoderamento de cada mulher que atua no Legislativo paranaense”, afirmou.

A deputada também celebrou a ampliação das Procuradorias da Mulher no Paraná, que saltaram de 113 para 194 unidades em todo o estado. “Nossas vereadoras, essas meninas, essas mulheres novas que chegaram no mandato, entenderam a importância da Procuradoria da Mulher no Paraná e estão dispostas a fazer a diferença”, completou Cloara, que tem liderado um trabalho de articulação e formação de novas lideranças femininas nos municípios.

Durante o encontro, outros temas ganharam destaque, como a saúde emocional de quem atua na linha de frente, a atuação das procuradorias nas escolas e as políticas de segurança pública voltadas para as mulheres. A primeira vice-presidente da Alep, deputada Flávia Francischini (União), reforçou a importância das procuradorias como espaços de acolhimento e escuta para mulheres que, muitas vezes, não encontram apoio em outros locais. Ela também mencionou o avanço do Código do Autista, aprovado pela Assembleia, que inovou ao garantir tratamento e acolhimento às famílias, e não apenas aos pacientes diagnosticados. “Cuidar de quem cuida é essencial, principalmente quando falamos de famílias que enfrentam o desafio diário de conviver com o autismo”, destacou.

O secretário de Segurança Pública, coronel Hudson Leôncio Teixeira, apresentou os resultados da Operação Mulher Segura, que já resultou na redução de 8% nos casos de feminicídio no Paraná. A ação atua de forma preventiva, repressiva e com ações de enfrentamento, como a instalação de salas especiais nas delegacias para atendimento humanizado às vítimas. Ele também detalhou o projeto “De Homem para Homem”, voltado à reeducação de agressores e à promoção da cultura de paz entre os homens. “Homem para homem é uma conversa diferente. Precisamos também engajar os homens na luta contra a violência”, afirmou.

O vereador de Palmeira, Lucas Santos (União), compartilhou experiências do projeto Procuradoria da Mulher nas Escolas, que leva temas como igualdade de gênero e enfrentamento à violência para os estudantes da rede pública. Ele também apresentou o projeto Semear, que oferece orientação às mulheres da zona rural sobre seus direitos e formas de proteção.

Em outro momento marcante do evento, o psicólogo e educador Marcos Meier palestrou sobre a importância do autocuidado entre as mulheres que atuam na defesa de direitos humanos. “Se a gente não cuida de si, não consegue cuidar do outro. O adoecimento emocional é silencioso e pode afetar diretamente a atuação dessas mulheres que estão na linha de frente”, alertou.

A programação ainda contou com uma roda de conversa sobre a Lei Maria da Penha, conduzida por estudantes do Colégio Estadual Tiradentes, de Santo Antônio da Platina. A jovem Luziana Vitória Euzebio da Silva apresentou o projeto desenvolvido em sala de aula sobre a trajetória de Maria da Penha, destacando a importância de conscientizar desde cedo sobre a violência doméstica.

O 6º Encontro das Procuradorias da Mulher do Paraná foi também uma oportunidade de capacitação técnica e de integração entre as procuradoras municipais, com o objetivo de fortalecer a rede de proteção às mulheres em todo o estado, sob a liderança da deputada Cloara Pinheiro.