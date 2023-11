DEPUTADA Maria Victoria parabeniza hospital por 70 anos

“Nossa Senhora das Graças é referência no Paraná e no Brasil”

A deputada estadual Maria Victoria (PP) destacou, nesta sexta-feira(3), a importância do trabalho realizado pelo Hospital Nossa Senhora das Graças no atendimento à população curitibana e paranaense.

A deputada foi convidada a participar da montagem do mural em comemoração aos 70 anos da instituição. Maria Victoria foi recebida pela diretora-geral do Hospital, Irmã Maria de Fátima Sobral; diretor-executivo, Alex Marques; coordenador de projetos, Paulo Rogerio Zaias; diretor de Informações e Filantropia, Glaucio Erlei de Souza e pelo gerente de projetos Alexandre Bartolomei Gutierrez.

“O trabalho desenvolvido pelos colaboradores e pela diretoria do Hospital Nossa Senhora das Graças é referência no Paraná e no Brasil no cuidado a quem mais precisa”, pontuou Maria Victoria.

MURAL – Em comemoração aos 70 anos, o Hospital Nossa Senhora das Graças está recebendo pessoas que marcaram a sua história para a montagem de um memorial em formato de quebra cabeça, que retrata a história do hospital, do início até o momento.

“É uma grande honra fazer parte desse momento histórico. Estou sempre à disposição para contribuir com a instituição”, disse Maria Victoria.

São 480 peças que compõem o memorial, e cada peça está sendo colocada por alguém que com a história do HNSG, entre eles médicos, colaboradores, fornecedores, parceiros e Irmãs.

“Cada pessoa que passa pelo Hospital deixa marcas únicas. É a “peça” que deixa a nossa história completa, deixando um pouco de si na construção dessa linda história de amor e dedicação ao próximo. Essa homenagem é uma forma de agradecermos a cada um que passou pelo HNSG nesses 70 anos, representadas por essas 480 pessoas”, diz a diretora geral do HNSG, Ir. Maria de Fátima Sobral.

OBRAS – A obra foi criada pelo artista visual e muralista, Romulo Lass, e foi inspirada nas ilustrações clássicas polonesas, terra natal da idealizadora do HNSG, Irmã Estanislava Perz e nas gravuras dos cordéis brasileiros.

A ilustração viaja por momentos históricos, exibindo o prédio inaugural e sua expansão posterior. Ela destaca o papel vital do hospital como maternidade, centro oncológico e referência em casos complexos, sempre permeado pela compaixão e atenção aos pacientes.

Retrata, ainda, a notável evolução tecnológica ao longo dos anos, simbolizando a harmoniosa fusão entre o humano e o tecnológico, e os frutos extraordinários dessa união perfeita.