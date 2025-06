DEPUTADO Cobra Repórter ENTREGA veículos em Leópolis

São 13 veículos adquiridos

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) esteve em Leópolis para participar de uma importante celebração: a reinauguração da Praça Antonio José Ribeiro e a entrega de 14 veículos para a Secretaria de Saúde, além de um caminhão para a Secretaria de Desenvolvimento. Desses veículos, 13 foram adquiridos com recursos garantidos pelo deputado Cobra Repórter junto ao Governo do Estado.

O evento contou com a presença do atual prefeito, Alessandro Ribeiro (Sandrinho), do vice-prefeito e prefeito eleito, Leomar Monteiro, do Padre Werlisson, do Pastor Josias Rodrigues de Mello, e de diversas lideranças municipais e regionais.

“Foi uma alegria participar de mais esta etapa de desenvolvimento de Leópolis. Foram mais R$ 2 milhões em recursos que garanti junto ao Governo do Estado para a revitalização da Praça Antonio José Ribeiro, além de 13 dos 14 veículos entregues para a população. A administração do prefeito Sandrinho é um marco para o desenvolvimento da cidade, que terá continuidade na gestão do Leomar. Foram muitas conquistas que já garanti e vamos seguir trabalhando firmes para que o município possa avançar ainda mais, levando cada vez mais qualidade de vida para os seus moradores”, ressaltou o deputado Cobra Repórter.

PRAÇA – A praça revitalizada homenageia o pioneiro Antonio José Ribeiro, filho de Custódio José Ribeiro e Maria Carolina de Rezende, nascido em Mococa, São Paulo. Com espírito desbravador, ele chegou a Leópolis em 1942, antes mesmo da emancipação do município, tornando-se um dos pioneiros na colonização local.

Produtor rural, Antonio José Ribeiro inicialmente se dedicou ao cultivo do café, atividade que impulsionou a economia regional. Com o declínio da cultura cafeeira, ele diversificou sua produção, contribuindo para o desenvolvimento econômico de Leópolis. Sua história é um testemunho de determinação e compromisso com o progresso da cidade.

A revitalização da praça que leva seu nome é um tributo à sua memória, simbolizando a continuidade de seu espírito visionário e a gratidão da população de Leópolis por seu papel na história do município.