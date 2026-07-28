Deputado propõe criação de Diretoria de Paradesportos

Anibelli Neto defende nova estrutura na Secretaria do Esporte para ampliar inclusão e fortalecer políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência

O deputado estadual Anibelli Neto (MDB) protocolou na Assembleia Legislativa do Paraná um requerimento propondo ao Governo do Estado a realização de estudos para a criação de uma Diretoria de Paradesportos na estrutura da Secretaria de Estado do Esporte (SEES). A solicitação foi encaminhada ao secretário estadual do Esporte e ao chefe da Casa Civil.

A proposta tem como objetivo fortalecer as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência, ampliando o acesso ao esporte e ao lazer em todo o Paraná. Segundo o parlamentar, a nova diretoria seria responsável por democratizar a prática esportiva para pessoas com deficiência auditiva, física, intelectual, visual e com transtorno do espectro autista (TEA), desde a iniciação esportiva até o alto rendimento.

De acordo com o requerimento, a Diretoria de Paradesportos atuaria como uma área técnica especializada no planejamento e execução de políticas públicas, em parceria com entidades representativas, organizações da sociedade civil e órgãos estaduais e municipais. A estrutura também ficaria responsável por incentivar, organizar e desenvolver modalidades paralímpicas e esportes adaptados em todo o Estado.

Entre as atribuições previstas estão a elaboração de programas e projetos voltados ao paradesporto, incluindo modalidades não paralímpicas, com foco na inclusão social, no combate ao capacitismo e na ampliação da participação esportiva de pessoas com deficiência em todas as faixas etárias.

Outro ponto destacado por Anibelli Neto é a necessidade de fortalecer a identificação e o desenvolvimento de talentos paradesportivos, oferecendo melhores condições para que atletas com deficiência tenham acesso à prática esportiva, infraestrutura adequada e oportunidades de crescimento. A proposta também prevê a criação de uma rede estadual de desenvolvimento do paradesporto, capaz de atender os municípios e fortalecer as políticas públicas locais.

No documento, o deputado sugere que a nova diretoria seja implantada por meio da transformação da atual Coordenadoria do Programa O Paraná Desporto que Queremos (OPQQ), tornando o Estado pioneiro na estruturação de uma política pública específica para o paradesporto.

“Com essa iniciativa, o Paraná dará um passo concreto e inovador na valorização das pessoas com deficiência, ampliando o acesso ao esporte, incentivando a descoberta de novos talentos e promovendo inclusão social por meio da atividade esportiva”, afirmou Anibelli Neto.