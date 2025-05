Deputado solicita mais voos entre Londrina e Curitiba

Demanda aumentou muito

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou nesta quarta-feira (12) um requerimento solicitando ao Secretário de Estado da Infraestrutura e Logística do Paraná (SEIL/PR) gestões junto às companhias aéreas para ampliar a frequência de voos na rota Londrina-Curitiba e vice-versa. A medida visa atender ao crescimento da demanda.

A solicitação do deputado se baseia em diversas manifestações de passageiros que relatam dificuldades na aquisição de passagens aéreas na rota. Atualmente, a conexão entre Londrina, a segunda maior cidade do Paraná, e Curitiba conta com uma média de 13 voos semanais, operados exclusivamente pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras.

Segundo informações da plataforma Flight, Connections, a Azul operam aproximadamente dois voos diários entre Londrina (LDB) e Curitiba (CWB), com horários variando entre 09h45 e 21h15. No entanto, o aumento pelo por transporte aéreo, impulsionado pelos investimentos do Governo do Estado, reforça a necessidade de ampliação dessa malha.

Benefícios para a economia e a mobilidade – O parlamentar destaca que o aumento da frequência de voos traria diversos benefícios como a facilitação do fluxo de passageiros e mercadorias, impulso às atividades empresariais e turísticas, maior integração regional e a redução do tempo de deslocamento entre as cidades.

“A melhoria da malha aérea entre Londrina e Curitiba é essencial para a economia do Paraná. Com mais opções de voos, conseguimos atender melhor os passageiros, incentivar o turismo e fortalecer o desenvolvimento econômico regional”, ressaltou Cobra Repórter.

O requerimento agora aguarda análise e providências por parte da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado.