Deputados retomam as sessões na ALEP

Os deputados estaduais retomaram as sessões plenárias na Assembleia Legislativa do Paraná. A repercussão das eleições municipais em todo o Brasil para a escolha de prefeitos e vereadores foi a tônica dos discursos neste início de semana. As atividades no Plenário Waldemar Daros foram reabertas após uma reforma geral para recuperação de toda a parte elétrica do espaço.

“Agora tudo está arrumado e a casa está retomando com intensidade depois da eleição, que é um marco da democracia”, declarou o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSD), durante a coletiva de imprensa.

Ele avaliou o pleito como tranquilo. “Não tivemos nenhum problema no curso da campanha eleitoral, a não ser pequenas divergências em cidades menores. Para o Poder Legislativo, agora resta aos seus deputados contabilizarem onde ganhou e onde perdeu”, acrescentou.