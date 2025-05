DER investe R$ 19,1 milhões para garantir BOAS condições de TRAFEGABILIDADE

Norte, Norte Pioneiro e Vale do Ivaí terão manutenção em 294 km de estradas rurais

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), homologou o resultado da licitação para conservar 294,99 quilômetros de rodovias não pavimentadas nas regiões Norte, Norte Pioneiro e Vale do Ivaí.

O Consórcio GH Cascalho, composto pelas empresas Gaissler Moreira Engenharia Civil Ltda. e Hellman Construtora de Obras Ltda., será o executor dos serviços, que foram licitados em dois lotes. O investimento total será de R$ 19.147.813,50.

Agora têm início os trâmites internos para assinatura dos contratos, que, após assinatura da ordem de serviço, terão duração de 730 dias, com frentes de trabalho atuando de forma rotineira neste período.

Estão previstos os serviços de cascalhamento; regularização por patrolamento; regularização, conformação e compactação de leito e escarificação, conformação e compactação de subleito; preenchimento de segmento com rebaixo utilizando rachão; e reaterro e apiloamento. Também serão realizados serviços para melhorar a drenagem de águas nos trechos, como escavação de vala lateral rasa, de bueiros e valas de drenagem; escavação para saída d’água; e implantação de bueiros simples tubulares de concreto e de bocas de bueiro; entre outros.

Confira os detalhes de cada lote:

Lote 01

Rodovias: PR-442, PR-443, PRC-466, PR-532, PR-535, PR-536 e PR-547.

Municípios: Apucarana, Assaí, Borrazópolis, Jataizinho, Londrina, Pitangueiras, Prado Ferreira, Rio Branco do Ivaí, Rolândia e Uraí.

Extensão: 117,19 km.

Lote 02

Rodovias: PR-151, PRC-272, PR-436, PR-515, PR-517 e PR-531.

Municípios: Arapoti*, Barra do Jacaré, Carlópolis, Ibaiti, Itambaracá, Jacarezinho, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Siqueira Campos e Wenceslau Braz.

Extensão: 177,80 km.

*Apesar de Arapoti ficar nos Campos Gerais, a rodovia não pavimentada PR-531 no território do município é administrada pela Superintendência Regional Norte do DER/PR.