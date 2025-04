Dia do Médico no Hospital NOSSA Senhora da Saúde

Hospital conta com 66 atualmente

Num momento especial em que se celebra o Dia do Médico, o Hospital Nossa Senhora da Saúde, que passa por um importante processo de revitalização, preserva sua rica história no atendimento humanizado e também amplia a oferta de serviços médicos à população.

Com um total de 66 médicos atuando na instituição, o unidade agora conta com uma equipe diversificada de especialistas, incluindo áreas como Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Vascular, Clínica Geral, Coloproctologia, Endoscopia, Ginecologia e Obstetrícia, Infectologia, Neurologia, Ortopedia, Pediatria, Urologia, Nefrologia, Gastrenterologia, Dermatologia, Cirurgia de Mão e Otorrinolaringologia.

O hospital modernizou suas instalações e melhorou a qualidade do atendimento oferecido. Com a ampliação da equipe médica, a expectativa é que mais pacientes tenham acesso a cuidados especializados, reforçando o compromisso da instituição com a saúde e o bem-estar da comunidade.

Neste Dia do Médico, a celebração se torna ainda mais significativa, destacando o papel essencial que esses profissionais desempenham na vida das pessoas.

A dedicação e o cuidado dos médicos são fundamentais para a construção de uma sociedade mais saudável. Assim, a expansão do Hospital Nossa Senhora da Saúde é um passo significativo para garantir que a instituição continue a ser um pilar fundamental de atendimento médico na região, unindo tradição e inovação para atender melhor a todos os pacientes.