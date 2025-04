Edimar no Congresso Interamericano sobre autismo em Curitiba

Organizado por Grupo Educacional

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, participou em Curitiba, da abertura do VII Congresso Interamericano sobre Autismo e Políticas de Inclusão.

Organizado pelo Grupo Educacional Pólis Civitas, o encontro teve o objetivo de disseminar e agregar conhecimento sobre o autismo. Trata-se de um dos maiores eventos do segmento no Brasil, que já está em sua 7º edição.

O autismo é um dos temas mais importantes para a AMP, na área da saúde. Junto com a Itaipu Binacional, a Associação está ofertando um curso gratuito de pós-graduação em autismo a todos os colaboradores e colaboradoras das 399 prefeituras paranaenses chamado AMP-Itaipu 4.0.

O presidente Edimar destacou a importância do evento. “Este grande congresso é fundamental para a discussão do tema. A AMP, por meio do Programa AMP-ITAIPU 4.0, junto com os prefeitos e prefeitas do Paraná, está fazendo a sua parte para garantir mais igualdade e inclusão social em relação aos autistas”, disse.

Já o diretor da Faculdade Pólis Civitas, Paulo Maia Jr, avaliou que o programa AMP-Itaipu comprova o compromisso da organização e dos prefeitos e prefeitas do Paraná com o tema.

O secretário de Educação de São José dos Pinhais, Diego Inoue, destacou as ações desenvolvidas pelo municipio em benefício dos autistas.

O evento teve ainda as participações do deputado estadual Alisson Wandscheer, presidente da Frente Parlamentar da Neurodiversidade da Assembleia Legislativa; do vereador Pier Petruzziello; do presidente da Onda Autismo, Fabio Cordeiro; da professora-doutora Tatiana Takeda, membro da Comissão Nacional da Pessoa com Deficiência junto ao Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil); e de Adriana Mendez, especialista do Marcus Autism Center, em Geórgia (EUA), ligado à Emory University School of Medicine.