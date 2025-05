AMP: EDIMAR Santos encerra mandato com sucesso e SUPERÁVIT

E saldo superior a R$ 4 milhões

O presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Edimar Santos, encerrou seu mandato à frente da entidade com um saldo financeiro superior a R$ 4 milhões, além de uma série de conquistas em prol dos municípios paranaenses. A gestão 2023/2025 se destacou pelo comprometimento com a pauta municipalista, defesa ativa das prefeituras e a entrega de resultados efetivos.

“Finalizo meu mandato com sentimento de dever cumprido. Além das lutas e conquistas para os municípios, entregamos a AMP com mais de R$ 4 milhões em caixa”, destacou Edimar Santos, que agradeceu o apoio de prefeitos, lideranças e parceiros ao longo da gestão.