Em terceiro lugar, Cida Borghetti agradece a lembrança

Primeira mulher que assumiu o Governo do Estado

Cida Borghetti (PP) afirmou que a lembrança da população paranaense no levantamento da Paraná Pesquisas, divulgado nesta segunda-feira (12), é reflexo das conquistas e dos resultados da sua gestão no Palácio Iguaçu. Cida Borghetti foi a primeira (e até agora única) mulher da história a assumir o Governo do Estado.

“Muito feliz com a lembrança da população paranaense. Reflexo das conquistas e dos resultados da gestão da primeira mulher da história a governar o Estado do Paraná. Uma gestão marcada por realizações, combate à corrupção, cuidado com quem mais precisa e investimentos em todas as cidades paranaenses”, disse.

Em um dos levantamentos sobre os cenários para Governo do Estado em 2026, Cida Borghetti aparece em terceiro lugar com 11,2 %. O senador Sérgio Moro (União) lidera com 41,3 %, seguido do prefeito Rafael Greca (PSD) com 17,2 %, Cida Borghetti com 11,2 %, deputado Alexandre Curi (PSD) com 9,2 %, diretor-geral da Itaipu Ênio Verri com 5,2 % e o vice-governador Darci Piana (PSD) com 1,8%.

A coleta de dados foi realizada através de entrevistas pessoais, entre os dias 1 e 4 de agosto de 2024. Foram ouvidos 1508 eleitores em 64 municípios. Segundo o Paraná Pesquisas, o grau de confiança é de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,6 pontos percentuais para os resultados gerais.