Estado ANUNCIA 32 MIL chromebooks

Terminou a segunda etapa do I Seminário de Diretores 2025, evento de capacitação para gestores escolares, realizado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR). O encontro aconteceu em Foz do Iguaçu e reuniu o segundo grupo de participantes do seminário, composto por mais de mil diretores de escolas estaduais de todas as regiões do Paraná.

A primeira etapa do evento ocorreu entre os dias 17 e 20 de fevereiro, também com a participação de mais de mil gestores escolares, que compuseram o primeiro grupo de participantes.

Com objetivo de capacitar e atualizar os diretores em temas fundamentais para a melhoria da organização do trabalho pedagógico, gestão do clima escolar e aprimoramento dos resultados de aprendizagem para o ano de 2025, esta segunda fase do evento será marcada pelos anúncios de importantes iniciativas a serem implementadas pelo Governo do Estado para o fortalecimento da educação, ainda neste ano.

Iniciada em fevereiro, a distribuição de mais de 32 mil novos chromebooks beneficiará mais de mil escolas em todo o Paraná. Os equipamentos serão utilizados para atividades pedagógicas, projetos interdisciplinares e acesso a plataformas educacionais, contribuindo para a melhoria do desempenho dos alunos e a integração de ferramentas digitais no cotidiano escolar.

“Aliada cada vez mais próxima ao processo de ensino e aprendizagem, a tecnologia desempenha papel importante no preparo dos estudantes para o futuro. Neste contexto, quanto melhor equipadas nossas escolas, maior a garantia de qualificação dos alunos da rede estadual para o mercado de trabalho”, afirma Roni Miranda.

A entrega dos equipamentos será realizada em duas etapas, com previsão de finalização até o mês de maio. O investimento do Governo do Estado nos novos recursos tecnológicos ultrapassa os R$ 57 milhões.

Outra solução garantirá conexão à internet para escolas localizadas em regiões afastadas: a conectividade via satélite será viabilizada em 150 escolas do campo em todo o Estado. A previsão é de que mais de 11 mil estudantes sejam diretamente impactados pela iniciativa, que otimizará o acesso aos recursos educacionais digitais da rede estadual, além de facilitar a realização de pesquisas pedagógicas e das próprias atividades administrativas nos colégios.

Com investimento superior a R$ 18 milhões, a implementação da tecnologia já está em andamento, e a expectativa é de que até o fim do primeiro trimestre as unidades contempladas estejam operando com o novo sistema. A solução foi planejada para garantir estabilidade e alta disponibilidade de conexão, permitindo que professores e estudantes usufruam de um ambiente digital mais dinâmico e eficiente.

“A ampliação da conectividade é um passo fundamental para fortalecer a educação no campo. Com essa iniciativa, garantimos que todos os estudantes da rede estadual, independentemente de onde estejam, tenham acesso ao que há de mais avançado em tecnologia educacional”, destaca Miranda.

ESCOLA MAIS BONITA – Com investimento previsto de aproximadamente R$ 140 milhões para 2025, o programa Escola Mais Bonita atenderá, neste ano, cerca de 1.400 colégios estaduais em 371 municípios do Paraná. A iniciativa, viabilizada pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), visa possibilitar reformas emergenciais e urgentes, além de adequações nos ambientes físicos das escolas, garantindo ainda mais conforto e segurança à comunidade escolar.

Os valores são creditados diretamente às instituições de ensino beneficiadas via fundo rotativo e distribuídos em cotas especiais de R$ 50 mil ou R$ 100 mil, a depender das necessidades de cada escola. “O importante é que as escolas tenham autonomia para resolver suas demandas com agilidade, proporcionando um ambiente ainda mais adequado para o aprendizado dos nossos estudantes”, destaca o secretário.

CERTIFICAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS ANTIRRACISTAS – Além dos investimentos, também será realizada durante o seminário a entrega oficial do Selo ERER Enedina Alves Marques às escolas vencedoras do projeto. A certificação, inédita na rede estadual, foi lançada em agosto de 2024 pela Coordenação de Diversidade e Direitos Humanos da Seed-PR, visando fortalecer a equidade racial na educação pública, destacando projetos que promovam a valorização das culturas afro-brasileira, indígena e quilombola no ambiente escolar.

Ao todo, 24 escolas de 13 Núcleos Regionais de Educação atingiram a pontuação necessária para receber o selo que tem validade de dois anos e propõe que as ações antirracistas sejam incorporadas de forma contínua à rotina escolar, garantindo um impacto duradouro na formação dos estudantes. Entre os destaques, estão projetos inovadores que utilizaram diferentes linguagens, como podcasts, oficinas culturais e pesquisas acadêmicas, conectando alunos às suas raízes históricas e culturais.

Conheça todas as escolas contempladas com o Selo ERER:

Colégio Estadual Cívico-Militar Olavo Bilac, em Faxinal (Núcleo Regional de Apucarana)

Colégio Estadual Professora Rosilda de Souza Oliveira, em Piraquara (NR Área Metropolitana Norte)

Colégio Estadual Cívico-Militar Emília Buzato, em Campo Magro (NRE Área Metropolitana Norte)

Colégio Estadual Tenente Sprenger, em Pinhais (NRE Área Metropolitana Norte)

Colégio Estadual Alvino Schelbauer, em Rio Negro (NRE Área Metropolitana Sul)

Colégio Estadual Sagrada Família, em Campo Largo (NRE Área Metropolitana Sul)

Escola Estadual do Campo de Marilu – EF, em Iretama (NRE Campo Mourão)

Escola Estadual Maria Pereira, em Leópolis (NRE Cornélio Procópio)

Escola Estadual Cecília Meireles, em Bandeirantes (NRE Cornélio Procópio)

Colégio Estadual Barão do Rio Branco, em Assaí (NRE Cornélio Procópio)

Colégio Estadual Júlia Wanderley, em Curitiba (NRE Curitiba)

Colégio Estadual Emílio de Menezes, em Curitiba (NRE Curitiba)

Colégio Estadual São Braz, em Curitiba (NRE Curitiba)

Escola Estadual do Campo Sagrada Família, em Planalto (NRE Francisco Beltrão)

Colégio Estadual Aldo Dallago, em Ibaiti (NRE Ibaiti)

Colégio Estadual do Campo Joaquim Maximiano Marques, em Carlópolis (NRE Jacarezinho)

Escola Cesar Soriani – EI EF na Modalidade de Educação Especial, em Sertanópolis (NRE Londrina)

Colégio Estadual Cívico-Militar Professor Francisco Villanueva, em Rolândia (NRE Londrina)

Colégio Estadual Cívico-Militar Manuel Bandeira, em Cambé (NRE Londrina)

Colégio Estadual Cívico-Militar do Patrimônio Regina, em Londrina (NRE Londrina)

Escola Professora Selma Rodrigues dos Santos – EI EF na Modalidade de Educação Especial, em Terra Rica (NRE Paranavaí)

Colégio Estadual do Campo Henrique Denck, em Ipiranga (NRE Ponta Grossa)

Colégio Estadual do Campo Professor Estanislau Wrublewski, em Cruz Machado (NRE União da Vitória).