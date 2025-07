EXPONAC 2025 é sucesso em Nova América da Colina

Nova América da Colina viveu quatro dias intensos de festa, cultura e confraternização durante a 6ª edição da Exponac – Exposição de Nova América da Colina, realizada de 24 a 27 de julho. O evento superou as expectativas da população local e de toda a região do Norte do Paraná, como destacou o presidente da Amunop (Associação dos Municípios do Norte do Paraná) e prefeito de Sapopema, Paulo Maximiano de Souza Junior, o Paulinho Branco.