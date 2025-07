Administração Marcelo Palhares ultrapassa 85%

Com obras estruturantes, avanços na saúde e políticas sociais inovadoras, gestão é amplamente aprovada pela população de Jacarezinho

A administração do prefeito Marcelo Palhares vem se destacando em Jacarezinho, com altos índices de aprovação popular. De acordo com levantamento realizado pela Visão Intelligence, 85,30% da população aprovam a atual gestão. Ainda segundo a pesquisa, 68,70% dos entrevistados classificam o governo como “ótimo” ou “bom”, consolidando Palhares como uma das principais lideranças do Norte Pioneiro.

O estudo foi realizado nos dias 22 e 23 de julho de 2025, com 300 moradores de diversas regiões da cidade, de diferentes faixas etárias, níveis de escolaridade e renda.

Obras e inovação como marca da gestão

Com 44 anos, Marcelo Palhares tem promovido mudanças significativas em Jacarezinho, com investimentos em infraestrutura, saúde, geração de empregos e políticas públicas inéditas.

Entre os destaques estão a criação da Casa do Autista, o Centro de Pediatria e o Instituto Casa Rosa — que oferece apoio a mulheres vítimas de violência — além da pavimentação de bairros que estavam esquecidos há décadas.

Na saúde, está em construção o Ambulatório Médico de Especialidades (AME), orçado em R$ 24,7 milhões, que será referência para os 22 municípios da região. Outra conquista é o novo Pronto Atendimento Primário (PAP), com farmácia municipal 24 horas, único na região.

Palhares também tem atuado em obras com impacto regional, como a luta pela duplicação da BR-153 e a implantação do novo Instituto Médico Legal (IML), que beneficiará toda a população do Norte Pioneiro.

Gestão aprovada pela população

Mais do que números, os resultados da pesquisa mostram o reconhecimento da população diante de uma administração focada em resultados concretos. A liderança de Marcelo Palhares coloca Jacarezinho em um novo patamar de desenvolvimento, com avanços que refletem diretamente na qualidade de vida da população.