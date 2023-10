Gleisi Hoffmann (PT) submetida a cirurgia

Para revascularização do miocárdio neste sábado

O Hospital DF Star, de Brasília, informou que a Deputada Federal e Presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann (foto), encontra-se internada após realização de exames que detectaram uma obstrução coronariana.

Fez cirurgia para revascularização do miocárdio neste sábado, dia 30.

O procedimento é rotineiramente realizado em casos de doença arterial coronária, e refere-se a colocação de um enxerto de mamária e uma ponte de safena, que criam um novo caminho para o sangue fluir até o

coração. No momento, a paciente está assintomática e clinicamente bem.

Prof. Dra. Ludhmila Hajjar – Chefe da equipe médica eDr. Allisson B. Barcelos Borges – Diretor Médico.