Greca será o vice de Sandro; Álvaro(talvez) senador; Curi irritado

A convenção estadual do MDB, que será realizada no próximo domingo (dia dois), deverá oficializar o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca(MDB) como vice na chapa de Sandro Alex (PSD), candidato ao governo apoiado pelo governador Carlos Roberto Massa Ratinho Jr (PSD).O MDB do Paraná realizará coletiva de Imprensa nesta sexta-feira (31), às 14 horas, na sede estadual do partido, em Curitiba, na Rua Teffé, 889 – Bom Retiro.Se o ex-prefeito curitibano não aceitasse, a jornalista Cristina Graeml (PSD) seria a vice de Sandro. Agora, ela, provavelmente, concorrerá a uma vaga na câmara federal.O presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi, está no Republicanos ( candidato ao Senado) na aliança. Álvaro Dias poderá ser o outro concorrente da “chapa”. Curi não aceita Álvaro e pode surpreender e apoiar Moro.O presidente do Republicanos, deputado Pedro Lupion, disse, nesta quinta-feira o seguinte: “Estamos com o Alexandre, os outros ainda não definimos, nossa convenção será na segunda-feira, dia três.O Npdiarioapurou que Lupion não apoia de forma alguma Sandro Alex. Assim, o correligionário poderia migrar para o PL na majoritária.