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Greca será o vice de Sandro; Álvaro(talvez) senador; Curi irritado

Política ferve no Paraná

A convenção estadual do MDB, que será realizada no próximo domingo (dia dois), deverá oficializar o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca(MDB) como vice na chapa de Sandro Alex (PSD), candidato ao governo apoiado pelo governador Carlos Roberto Massa Ratinho Jr (PSD).
O MDB do Paraná realizará coletiva de Imprensa nesta sexta-feira (31), às 14 horas, na sede estadual do partido, em Curitiba, na Rua Teffé, 889 – Bom Retiro.
Se o ex-prefeito curitibano não aceitasse, a jornalista Cristina Graeml (PSD) seria a vice de Sandro. Agora, ela, provavelmente, concorrerá a uma vaga na câmara federal.
O presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi, está no Republicanos ( candidato ao Senado) na aliança. 
Álvaro Dias poderá ser o outro concorrente da “chapa”. Curi não aceita Álvaro e pode surpreender e apoiar Moro.
O presidente do Republicanos, deputado Pedro Lupion, disse, nesta quinta-feira o seguinte: “Estamos com o Alexandre, os outros ainda não definimos, nossa convenção será na segunda-feira, dia três.
O Npdiario apurou que Lupion não apoia de forma alguma Sandro Alex. Assim, o correligionário poderia migrar para o PL na majoritária.

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