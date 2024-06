Ibaiti vacinou crianças contra a poliomelite

Município com maior taxa de vacinação

Neste sábado, o Brasil se mobilizou para a campanha de vacinação contra a poliomielite.

Dos 22 municípios do Norte Pioneiro, Ibaiti foi o que mais vacinou crianças, inclusive em comparação a outras cidades com população muito maiores. Esse resultado é fruto do comprometimento e dedicação dos servidores da Saúde, que trabalharam incansavelmente para alcançar esse marco, e também da população, que compreendeu a importância dessa imunização.

A Prefeitura agradece a todos os envolvidos. Cada dose aplicada é um passo a mais para erradicar a poliomielite de uma vez por todas.