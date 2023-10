Indicadores da Saúde continuam positivos

Nos últimos dois anos e meio situação melhorou muito

Dados do Indicador Sintético Final, avaliação quadrimestral feita pelo Ministério da Saúde sobre os serviços de saúde pública prestados pelos municípios, mostram uma seguida progressão dos indicadores de Jacarezinho nos últimos dois anos e meio.

No início da atual gestão, a avaliação de Jacarezinho na avaliação do Ministério da Saúde era de 2,38, enquanto hoje os números chegam a 9,69, mantendo uma curva de crescimento iniciada ainda no primeiro trimestre de 2021 – em uma escala que vai de 0 a 10, sendo 0 a pior avaliação e 10 o melhor cenário na prestação dos serviços de saúde pública.

Para compor a análise, o Ministério da Saúde leva em conta os seguintes fatores: proporção de gestantes com pelo menos seis consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 12ª semana de gestação; proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV; proporção de gestantes com atendimento odontológico; proporção de mulheres com coleta de citopatológico; proporção de crianças de um ano de idade vacinadas; proporção de pessoas com hipertensão com consulta e pressão arterial aferida no semestre; e proporção de pessoas com diabetes com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre.

Ter um índice com uma nota atual quatro vezes maior que a avaliação registrada ao fim de 2020 demonstra que o Jacarezinho evoluiu substancialmente nestes quesitos de Atenção Básica em Saúde, aprimorando e ampliando o atendimento aos moradores do município.

O prefeito Marcelo Palhares comemora mais uma boa avaliação junto ao governo federal. “É mais uma mostra, técnica e confiável, que estamos no caminho certo. Temos feito grandes investimentos, implantando novos serviços, novos espaços de saúde, buscado sempre um serviço humanizado e abrangente, e o resultado são indicadores cada vez melhores”, pontua.

O secretário municipal de Saúde, João Luccas Thabet Venturine, também enaltece as mudanças idealizadas. “O componente da Atenção Básica tem dado respostas positivas na perspectiva de resolutividade do sistema. Além disso, observamos com grande otimismo a reformulação da rede de urgência e emergência que já vem apresentando resultados concretos”.