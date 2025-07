Julho Dourado reforça a LUTA pelos direitos dos ANIMAIS no PR

Campanhas de conscientização e programas como CastraPet ganham força

O mês de julho marca a campanha Julho Dourado, uma iniciativa voltada à promoção da saúde, bem-estar e proteção dos animais, sejam eles de rua ou domésticos. Criada pela Lei Estadual nº 19.472/2018, a campanha tem como objetivo conscientizar a população sobre a guarda responsável, combater o abandono e prevenir zoonoses.

O autor da lei, deputado estadual Cobra Repórter (PSD), tem sido uma das principais vozes em defesa da causa animal no Paraná. Ele reforça que é preciso união entre o Governo do Estado, prefeituras e organizações da sociedade civil. “Esses seres tão inocentes e fiéis merecem nosso respeito e cuidado. A lei Julho Dourado representa a valorização de todas as formas de vida”, destacou o parlamentar.

Como parte da mobilização, o deputado propõe uma campanha ampla de mídia, a iluminação de prédios públicos com a cor dourada e ações institucionais para engajar o maior número possível de pessoas na causa animal.

Crescimento da população pet exige responsabilidade

O Paraná acompanha o crescimento da população pet no Brasil, que já ultrapassa os 160 milhões de animais de estimação, segundo o IBGE. Cidades como Curitiba apresentam uma alta taxa de tutores, com lares que frequentemente acolhem mais de um cão ou gato. Esse aumento, porém, traz desafios importantes, como o abandono e os maus-tratos.

Dados do CRMV-PR e das forças de segurança apontam que os casos mais comuns de crueldade incluem abandono em vias públicas, falta de alimentação e água, agressões físicas, manutenção de animais acorrentados e ausência de atendimento veterinário. A Polícia Militar Ambiental tem registrado aumento nas ocorrências, reforçando a importância da denúncia como instrumento de combate a esses crimes.

CastraPet: controle populacional e prevenção de doenças

Uma das iniciativas mais relevantes do Estado na área é o programa CastraPet, idealizado pelo deputado Cobra Repórter e implementado pelo Governo do Paraná em 2019. O projeto oferece castração gratuita para cães e gatos de famílias de baixa renda, ONGs e protetores independentes, buscando controlar a população animal e prevenir doenças.

Atualmente em seu quarto ciclo, o programa já realizou milhares de esterilizações e conta com um investimento estadual de R$ 8,98 milhões nesta fase, com a meta de atingir 105 mil procedimentos desde sua criação.

Além das cirurgias, o CastraPet promove a conscientização sobre vacinação, vermifugação e cuidados veterinários, incentivando práticas de guarda responsável e prevenindo doenças como câncer de útero, mama e próstata nos animais.

Novas propostas para proteção animal

O deputado também tem atuado em outras frentes, com projetos e solicitações como:

Construção de hospitais veterinários regionais ;

; Criação de delegacias especializadas em crimes contra animais;

em crimes contra animais; Programa de distribuição de ração para famílias carentes e protetores;

para famílias carentes e protetores; DentalPet Paraná , para atendimento odontológico gratuito;

, para atendimento odontológico gratuito; Projeto de telemedicina veterinária gratuita (Saúde Animal On-line);

gratuita (Saúde Animal On-line); Proibição da prática de manter animais acorrentados permanentemente.

“Nosso objetivo é construir um Paraná mais justo e humano para todos — inclusive para os animais. O bem-estar deles é também uma questão de saúde pública e de respeito à vida”, conclui Cobra Repórter.

Com ações articuladas entre poder público e sociedade civil, o Julho Dourado reforça a importância de proteger os animais e lembrar que todos têm o dever de cuidar, denunciar e respeitar.