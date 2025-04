Kassab indica Ratinho Jr. como candidato à presidência em 2026

Paranaense cumpre segundo mandato de governador

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, apontou o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), como o candidato a presidente pelo partido nas eleições de 2026, segundo ele, um dos representantes da renovação política no país. A declaração foi dada em entrevista à CNN Brasil.

“Temos um consenso hoje no partido que, se tivermos candidato, o Ratinho [Jr.] só não será o candidato se não quiser”, afirmou. De acordo com o ex-prefeito de São Paulo e atual secretário estadual de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, o PSD passa por uma renovação em seus quadros e poderá lançar candidatura própria em 2026, ao contrário de 2022, quando os nomes de Rodrigo Pacheco e Eduardo Leite foram cogitados, mas não avançaram — o partido liberou os filiados a escolherem apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Vamos nos esforçar para ter uma candidatura própria em 2026”, reiterou Kassab. “A renovação está acontecendo no Brasil. Veja a safra de bons políticos que estão chegando, independente da idade”, afirmou Kassab, citando outros nomes do PSD além de Ratinho Junior, como o próprio Eduardo Leite, além dos prefeitos reeleitos Eduardo Paes (Rio de Janeiro), Topázio Neto (Florianópolis) e Eduardo Braide (São Luís).

Kassab ainda citou o deputado federal Antônio Brito e o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, que disputa o segundo turno na capital paranaense contra a candidata Cristina Graeml (PMB). Fora do PSD, Kassab falou do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como um possível candidato à Presidência em 2026.

O otimismo de Kassab com um candidato próprio em 2026 vem após o PSD ser um dos grandes vencedores nas eleições municipais deste ano. O partido elegeu 886 prefeitos em todo o Brasil, desbancando o MDB com o maior número de prefeituras no Brasil. Nas capitais, o PSD venceu em três e está no segundo turno em outras duas — Curitiba e Belo Horizonte. “O crescimento é fruto da coerência, da conquista de respeito por parte da sociedade e dos quadros que o PSD tem”, defendeu Kassab.