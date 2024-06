Lupion destina R$ 1,350 milhão para SANTO ANTÔNIO

Diversas áreas essenciais serão beneficiadas

O deputado federal Pedro Lupion anunciou a destinação de um montante de R$ 1,350 milhão em emendas parlamentares individuais e de comissão do OGU 2024 para o município de Santo Antônio da Platina. Em ofício encaminhado ao prefeito José da Silva Coelho Neto, o deputado detalhou a distribuição dos recursos que beneficiarão diversas áreas essenciais do município.

Aquisição de Equipamentos para o Centro Cirúrgico do Hospital Nossa Senhora da Saúde: Um total de R$ 500 mil será investido na compra de novos equipamentos que aprimorarão o suporte ao centro cirúrgico do hospital, contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população.

Custeio das Ações Hospitalares de Média e Alta Complexidade: O valor de R$ 400 mil será destinado ao custeio das atividades hospitalares de média e alta complexidade, bem como à aquisição de materiais permanentes necessários para o funcionamento do Hospital Nossa Senhora da Saúde.

Custeio das Festividades da EFAPI: A importância de R$ 350 mil será utilizada para cobrir os custos das festividades da Exposição-Feira Agropecuária e Industrial de Santo Antônio da Platina (EFAPI), evento tradicional que movimenta a economia local e promove a cultura e o lazer.

Projeto Boia Fria da Associação Metodista: R$ 100 mil serão direcionados para apoiar o projeto Boia Fria, que oferece assistência social, cultural e filantrópica a cerca de 100 crianças carentes que enfrentam problemas de violência e tráfico de entorpecentes.

“Essas emendas representam um importante apoio às áreas de saúde, cultura e assistência social do município, demonstrando o nosso comprometimento, no qual incluo os vereadores Mineiro, Eduardo Ferreira, Flavinho Maiorky, Rudi e Buchecha, com a melhoria da qualidade de vida dos platinenses”, declarou Pedro Lupion.