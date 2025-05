Mauro Moraes apoia Moro para governo

Pré-candidato ao Palácio Iguaçu em 2026

O Deputado estadual Mauro Moraes (União) ligou para o Npdiario na noite desta quinta-feira, dia oito, e confirmou estar apoiando a pré-candidatura do senador Sergio Moro (União) para o governo do Paraná nas eleições de quatro de outubro de 2026. Ele já havia deixado de ser secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, e retornou ao seu cargo na Assembleia Legislativa, onde é líder de seu partido.

“Embora atuemos em diferentes esferas do poder legislativo, ambos compartilhamos um propósito comum: erradicar a corrupção e promover a transparência e a ética na administração pública; a gente está no time do Moro”.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior permanece sendo a principal liderança política do Paraná e, hoje, sinaliza apoio para um concorrente do seu grupo. Deixou livre o suporte para quem desejar integrar outra aliança.

Mauro tem bases no Norte Pioneiro.