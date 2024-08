Médico prefeito iniciou “colapso da saúde” em janeiro de 2021

José Lazaro cancelou instalação de base do SAMU em São José da Boa Vista

O Procurador do município de São José da Boa Vista, Ronny Carvalho da Silva, teria notificado o então presidente de uma entidade, através do ofício nº 01/2021, datado de 07 de janeiro de 2021, sobre a decisão do médico prefeito José Lázaro Ferraz, “Doutor Zezinho”, em revogar a autorização para cessão de bens móveis e imóveis, para a instalação de base do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em São José da Boa Vista.

No ofício, o procurador teria solicitado a devolução de uma ambulância Renault Master que já estaria à disposição da entidade.

A negociação para a instalação na cidade foi feita pelo então prefeito Pedro Sérgio Kronéis, “Serjão”, que estava no seu último ano do seu 2º mandato em 2020. Na oportunidade o presidente convocou uma reunião para o dia 2 de setembro de 2020, com os prefeitos consorciados, para tratar de assuntos referentes à prestação de serviços do SAMU na região e ficou deliberada a instalação da base avançada no município de São José da Boa Vista.

Na administração de Serjão, a prefeitura reformou um prédio e disponibilizou mobiliários para o funcionamento da unidade, e disponibilizou uma ambulância que seria utilizada pelos paramédicos para prestar atendimentos a comunidade, até que uma nova ambulância fosse adquirida pelo consórcio, “se eventualmente os procedimentos para a instalação da na cidade tivessem sido efetivados ainda na gestão do prefeito Serjão, o município teria sido beneficiado com a unidade dentro da cidade”, lamentam hoje funcionários da saúde.

Atualmente, quase 44 meses após o médico “Doutor Zézinho” ter revogado a autorização para a instalação da base do SAMU, no município, a população lamenta a perda de um grande trabalho feito pela administração anterior que muito iria beneficiar toda a comunidade com mais agilidade e rapidez no transporte de pacientes em estado de emergência e urgência.

O município “teria entrado em colapso quase total no setor de saúde”, o colocando na vexatória posição de penúltimo lugar, (22º) entre os 23 municípios da AMUNORPI, na avaliação do TCE PR para o ano de 2023, e divulgado agora em 2024. O chefe do executivo foi procurado, mas não atendeu a ligação (Agência Criativa).