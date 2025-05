Moro fala sobre depoimento do ministro Wolney

Expectativa sobre explicações

O senador Sergio Moro (foto com o coordenador regional José Jaime Mineiro em uma de suas visitas ao Npdiario, em Santo Antônio da Platina) acredita que o novo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, tem muito a explicar nesta quinta-feira (15), sobre o escândalo da fraude do INSS. O convite partiu do senador paranaense e a sessão está marcada na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal (CTFC).

A motivação veio a partir da revelação, pela Operação Sem Desconto da Polícia Federal, de que entidades sindicais e associações de aposentados vinham aplicando, desde 2019, descontos mensais diretamente nos benefícios, sem consentimento formal dos segurados.

Mesmo no cargo há menos de duas semanas no cargo, Moro ressalta que Queiroz tem muito a explicar pois atuava como secretário-executivo da Previdência Social.

“Há uma grande expectativa para ouvir amanhã o novo ministro da Previdência, Wolney Queiroz, porque ele era secretário-executivo da pasta, homem de confiança então do sistema durante essas fraudes nesses descontos de aposentadoria e pensionistas. Consta ainda, inclusive, que ele foi o autor de uma emenda que acabou facilitando essas fraudes ao postergar a revalidação, isso quando ele era parlamentar. E do outro lado tem informação de que em 2023 tanto o ministro Lupi quanto ele tinham conhecimento das fraudes e, no entanto, nada fizeram naquele momento. Vamos ouvir as explicações dele, claro, com a mente aberta, mas há muita coisa a ser dita”, afirma Moro.

A estimativa é que o esquema tenha causado prejuízos de mais de R$ 6 bilhões entre 2019 e 2024.

Texto: Denise Mello