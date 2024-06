Nota de pesar da AMP pela morte de Elerian do Rocio Zanetti Toco

Diretor da Sanepar e ex-prefeito de Campina Grande do Sul

Servidor de carreira aposentado do Tribunal de Contas do Estado, Toco foi prefeito de Campina Grande do Sul ( município de 42 mil habitantes da região metropolitana de Curitiba) por quatro mandatos: de 1977 a 1982; 1989 a 1992; 1997 a 2000; e 2001 a 2004. Era pai do atual prefeito da cidade, Bihl Zanetti, e de Leandro, Gabriela e Renata.

O velório está sendo neste domingo no Centro de Eventos Anibaul Khury, em Campina Grande do Sul – Rua João Assunção, 236. O sepultamento será nesta segunda-feira (3), às dez horas, no cemitério da cidade.