Nota Oficial do CIDADANIA 23

Esclarecimentos sobre cadeira na ALEP

O Diretório Nacional e o Diretório Estadual-PR do Partido Cidadania vem a público esclarecer a situação referente à cadeira na Assembleia Legislativa, vaga após a eleição do Deputado Douglas Fabrício, agora Prefeito de Campo Mourão/PR.

Em 2022, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná diplomou Leônidas Favero Neto como primeiro suplente da legenda. Após, Leônidas deixou o Partido Cidadania no primeiro semestre de 2024, contando com carta de anuência emitida pela própria agremiação. Posteriormente, em agosto do mesmo ano, retornou ao partido, sem que houvesse qualquer impugnação à sua nova filiação. O CIDADANIA deferiu a sua volta, anuindo, portanto, com o seu retorno.

Diante desse cenário, não há fundamento em qualquer requerimento apresentado em sentido diverso, visto que o partido – detentor da cadeira – autorizou a sua saída e depois anuiu com a sua volta.