Padre Marcos Paulo Cidadão Honorário

Religioso trabalha em Santo Antônio da Platina

Confira abaixo na íntegra o projeto de lei que concedeu o Título de Cidadão Honorário de Santo Antônio da Platina ao Padre Marcos Paulo Messias Rodrigues (fotos).

A honraria será entregue na próxima sexta-feira, dia 15, na sede do Legislativo.

PROJETO DE LEI Nº18/2023.

Concede o Título de Cidadão Honorário de Santo Antônio da Platina ao Padre Marcos Paulo Messias Rodrigues.

A Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina / Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei, de autoria do Vereador Rudinei Benedito Esteves –Rudi do Povo:

Art. 1º – Fica concedido o Título de Cidadão Honoráriode Santo Antônio da Platina ao Padre Marcos Paulo Messias Rodrigues,em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao nosso Município.

Art. 2º –Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-seas disposições em contrário.

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA / ESTADO DO PARANÁ, em18 de setembro de 2023.

Rudinei Benedito Esteves

VereadorRudi do Povo

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores;

Conforme determina a Lei Orgânica do Município, a propositura de Projeto de Lei para conceder Título de Cidadão Benemérito é de competência dos vereadores.

O Homenageado, Padre Marcos Paulo Messias Rodrigues, nasceuna cidade de São Paulo no dia 16 de outubro de 1979 e reside em nossa cidade há 8 anos. Quando tinha 7 anos de idade, sua família mudou-se para o município de Bandeirantes, no estado do Paraná. Seu chamado vocacional se deu no Santuário Santa Terezinha do Menino Jesus, onde participou de uma missa das crianças aos 7 anos de idade. Os estudos básicos, incluindo a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, foram realizados na rede pública.

Ele possui formação técnica em Enfermagem e Terapia de Reabilitação de Dependentes Químicos, além de formação Acadêmica em Filosofia pelo Instituto de Filosofia MaterEclesiae em Ponta Grossa, PR, e em Teologia pelo Seminário Maior Divino Mestre de Jacarezinho, PR. Foi Ordenado padre em 15 de agosto de 2012.

Experiência Pastoral:

Pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida dos Prados em Itapira – SP, de setembro de 2012 a dezembro de 2014.

Vigário Paroquial do Santuário Santa Terezinha do Menino Jesus em Bandeirantes – PR, de janeiro de 2015 a julho de 2015.

Pároco da Paróquia São Judas Tadeu em Santo Antônio da Platina – PR, de agosto de 2015 a dezembro de 2020.

Reitor do Santuário Nossa Senhora das Graças em Santo Antônio da Platina – PR, desde novembro de 2020.

Vigário paroquial da Paróquia Santo Antônio de Pádua em Santo Antônio da Platina – PR, desde dezembro de 2020.

Atividades a nível diocesano:

Delegado do Clero da Diocese de Jacarezinho por 8 anos.

Membro do Conselho de Presbíteros também por 8 anos.

Assessor Diocesano do Setor Juventude por 4 anos.

Assessor Diocesano da Pastoral do Dízimo por 2 anos.

Atualmente, exerce a função de Tesoureiro da Rota do Rosário.

Fundador da Associação Pública de Fiéis Comunidade Proclamai na cidade de Santo Antônio da Platina–PR, desde o dia 12 de outubro de 2015. Esta Associação desempenha um importante papel na realização de diversos trabalhos de ação social e evangelização em nosso município.

Também foi o idealizador da construçãodo prédio do Centro Comunitário Bom Pastor do AparecidinhoIII, onde as irmãs da Comunidade Proclamai, fundada por ele, atuam como diretoras e coordenam os trabalhos com a população carente do referido bairro.

Padre Marcos Paulo é pregador de retiros, palestrante e diretor espiritual de muitos platinenses que o procuram para aconselhamentoem seu escritório na Igreja Matriz de nossa cidade.

Assim, esperamos que os nobres colegas desta Casa Legislativa aprovem o presente Projeto de Lei, que é uma forma pela qual a comunidade platinense, por meio do Poder Legislativo, pode reconhecer a importância do Padre Marcos Paulo Messias Rodrigues para nossa querida cidade de Santo Antônio da Platina.

Rudinei Benedito Esteves

Vereador Rudi do Povo