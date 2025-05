Alta do turismo no PR é o dobro de todo país

O setor de serviços do Paraná encerrou o ano de 2024 com um crescimento acima da média nacional, de acordo com os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística na quarta-feira (12). O volume de serviços prestados no Estado cresceu 3,6% entre janeiro e dezembro, enquanto o crescimento médio nacional foi de 3,1%.

O levantamento também contém os dados referentes à atividade turística. Neste recorte, o Paraná cresceu 7,2% ao longo do ano de 2024, o que representa mais do que o dobro da média nacional, que foi de 3,5%.

Os números mostram a solidez da economia do Paraná, já que o setor de serviços é o que mais emprega no Estado, com mais de 61,2 mil novas vagas abertas em 2024, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), promovendo renda e desenvolvimento em todas as regiões do Paraná.

Na receita nominal de serviços, o Paraná também fechou o ano com um desempenho superior à média nacional. Neste caso, o aumento estadual foi de 8,3%, enquanto o Brasil teve um crescimento de 7,5%.

Na comparação entre dezembro de 2024 e dezembro de 2023, o Paraná registrou aumento, tanto no volume de serviços – de 1,2%, como na receita nominal, que avançou 4,8%.

ATIVIDADES – Todos os tipos de serviços registraram aumento no Paraná ao longo de 2024, segundo o IBGE. Com alta de 5,6% entre janeiro e dezembro, os serviços de informação e comunicação e os serviços prestados às famílias foram os que mais cresceram no Estado.

Já com aumento de 5% estão os serviços profissionais, administrativos e complementares e a atividade classificada como outros serviços, que engloba os serviços imobiliários, as atividades auxiliares aos serviços financeiros, as atividades de gestão de resíduos, esgoto, descontaminação, entre outros. Serviços de transporte tiveram aumento de 1,7%.

TURISMO – Ao registrar um crescimento de 7,2%, o dobro da média nacional, o Paraná fechou 2024 com o quarto maior aumento do país nas atividades turísticas, atrás apenas de Pará (9,7%), Santa Catarina (9%) e Bahia (8,4%). O Estado ainda ficou à frente de destinos turísticos tradicionais como Rio de Janeiro (6,3%), Minas Gerais (4,5%), Pernambuco (4,4%), Ceará (4%) e São Paulo (3,7%).

No índice de receita nominal, o crescimento do turismo paranaense foi de 11,3%, enquanto o aumento médio brasileiro foi de 9,7% no acumulado do ano de 2024.

PESQUISA – A Pesquisa Mensal de Serviços produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do setor, investigando a receita bruta de serviços nas empresas formalmente constituídas, com 20 pessoas ou mais ocupadas, que desempenham como principal atividade um serviço não financeiro, excluídas as áreas de saúde e educação.

Os resultados completos sobre o Paraná, Brasil e demais estados podem ser consultados no sistema estatístico Sidra, do IBGE.