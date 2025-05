Paraná investe R$ 1,27 bilhão em rodovias, SAÚDE e segurança

Valores quadruplicaram em seis anos

Com R$ 1,27 bilhão empenhados entre janeiro e março de 2025, o Paraná registrou o maior volume de investimentos para o primeiro trimestre de toda a sua história. O valor é 5,56% superior do que o apresentado no mesmo período de 2024, ano em que o Estado já havia quebrado seu recorde histórico de investimentos, com R$ 1,2 bilhão nos três primeiros meses do ano.

Se a cifra por si só já impressiona, olhar a evolução ao longo dos últimos anos mostra bem o crescimento obtido pelo Paraná. Em 2019, o total investido pelo Estado no trimestre foi de R$ 296,8 milhões, o que fez com que o valor tenha mais do que quadruplicado em seis anos. Considerando a inflação do período, a variação real fica na casa dos 208%.

Os números são da Assessoria Técnica de Economia (ATE) da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) e refletem o ritmo de investimento adotado pelo Governo Estadual. “Temos investido pesado em obras e na compra de bens duráveis por acreditar que é por aí que o desenvolvimento passa. É o nosso compromisso com o futuro do Paraná”, explica o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara.

Tanto que, do R$ 1,27 bilhão registrado nos três primeiros meses de 2025, R$ 405,7 milhões se referem apenas a investimentos realizados com obras e instalações — ou seja, mais de um terço de tudo o que foi empenhado neste início de ano. Desse total, R$ 352,8 são referentes apenas a obras em estradas. Os exemplos mais emblemáticos são a construção da Ponte de Guaratuba, prevista para ser concluída em abril de 2026, e a Perimetral Leste de Foz do Iguaçu, que alcançou os 63% de conclusão.

Só que essas não são as únicas grandes obras rodoviárias em andamento no Estado. São dezenas de estradas paranaenses que estão sendo revitalizadas, seja com novo pavimento, duplicação e manutenção. “São obras fundamentais que nos ajudam a superar velhos gargalos. De um lado, facilita o escoamento da nossa safra, tornando o ciclo todo mais eficiente. Do outro, melhora a qualidade de vida de toda a nossa população, trazendo mais desenvolvimento para as cidades e segurança para quem trafega por essas rodovias”, destaca Ortigara.

OUTRAS ÁREAS – Embora as obras sejam responsáveis pela maior parte dos investimentos realizados neste começo de ano, não foram as únicas responsáveis pelos bons números do trimestre. No período, o Paraná também aplicou R$ 221 milhões com a compra de equipamentos e material permanente, o que inclui R$ 44 milhões em veículos – como viaturas policiais e ambulâncias – e R$ 19,2 milhões com aparelhos, equipamentos e utensílios médico-odontológicos.

Além disso, foram mais R$ 10,8 milhões com equipamentos de proteção, segurança e socorro. Entre essas aquisições estão os novos scanners da Polícia Científica, que apontam a posição exata de evidência criminais e que têm ajudado a manter o Paraná como o estado que mais esclarece crimes em todo o Brasil.

E a perspectiva é de que, ao longo de 2025, esses valores subam ainda mais. De acordo com previsto pela Lei Orçamentária Anual (LOA), a expectativa é de que o Estado invista R$ 6,3 bilhões até o fim do ano – o maior valor já descrito para investimentos no orçamento estadual.

“O investimento é peça central da nossa gestão. Ele é capaz de mudar a realidade de toda uma população, promovendo qualidade de vida para as pessoas e desenvolvimento para o Estado. Por isso, investir é a melhor forma de devolver à sociedade o bom momento do Paraná. É focar em coisas que durem. É construir um legado”, conclui Ortigara.