Paraná pode ter Dia dos SERICICULTORES

Projeto de lei propõe celebrar a data em 11 de agosto

Reconhecendo a relevância dos produtores de seda para a economia do estado, o deputado estadual Anibelli Neto (MDB), presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa do Paraná, apresentou o Projeto de Lei 550/2025, que propõe a criação do Dia Estadual dos Sericicultores do Paraná. A data sugerida é 11 de agosto, em referência ao primeiro Encontro Estadual de Sericicultores, realizado em 1983, no município de Nova Esperança, conhecido como a Capital Nacional da Seda.

O projeto conta com a coautoria dos deputados Alexandre Curi (PSD) e Dr. Leônidas (CDN) e tem como objetivo valorizar o trabalho dos sericicultores e fortalecer a cadeia produtiva da seda no estado. O Paraná é líder nacional na produção de seda, responsável por 86% do total brasileiro, com destaque para o papel da agricultura familiar e da presença feminina na atividade.

A proposta prevê que a data seja comemorada com eventos técnicos, ações de integração entre os produtores e iniciativas de estímulo à inovação e à qualificação da produção. A organização dessas atividades será responsabilidade da Câmara Técnica do Complexo da Seda do Paraná, em parceria com associações de produtores.

Na justificativa do projeto, os autores destacam a contribuição da sericicultura para o desenvolvimento rural sustentável. Segundo dados do Departamento de Economia Rural (Deral), em 2024, o estado plantou amoreiras em 2.460 hectares, produzindo 1,35 mil toneladas de casulos e gerando um Valor Bruto de Produção (VBP) de R$ 44,4 milhões. Nova Esperança liderou a produção, com 138,8 toneladas de casulos e VBP de R$ 4,1 milhões.

Atualmente, 153 dos 399 municípios paranaenses integram a Rota da Sericicultura, com atividades voltadas à produção de seda. O fio paranaense é exportado para países exigentes como França, Itália, Japão, Índia e China.

“A proposta é uma forma de reconhecer o valor histórico, social e econômico da sericicultura no Paraná, homenageando homens e mulheres que, com dedicação, fortalecem esse setor que é motivo de orgulho para todos nós”, declarou Anibelli Neto.

O projeto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e, posteriormente, pelas demais comissões permanentes da Assembleia Legislativa.