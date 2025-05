Municípios na posse da diretoria da AMP

Aconteceu nesta semana em Curitiba

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta terça-feira (29) da posse da nova diretoria da Associação dos Municípios Paranaenses (AMP), que passa a ser presidida pelo prefeito de Assis Chateaubriand, Marcel Micheletto. A posse aconteceu na abertura do 2.º Encontro de Municípios Paranaenses (Emupar), na UP Experience, em Curitiba.

Ratinho Junior creditou o bom cenário socioeconômico do Paraná ao trabalho integrado que é feito pelo Governo do Estado e as prefeituras. O governador citou o indicador divulgado nesta segunda-feira (28), pelo Banco Central, que coloca o Paraná na liderança do desempenho das atividades econômicas no Brasil em fevereiro de 2025, com um crescimento de 8,1%.

“Essa união com os prefeitos e prefeitas acontece desde que assumimos o governo, em 2019, e é um fator que tem nos ajudado nesse desenvolvimento econômico, o que se transforma em qualidade de vida à população. As pessoas não moram no Estado, moram nas cidades, por isso fizemos um grande trabalho conjunto para descentralizar os recursos públicos, levando os programas e serviços para quem está lá na ponta”, declarou Ratinho Junior.

Dois exemplos dessas políticas públicas citados pelo governador foram os programas Asfalto Novo Vida Nova, que já liberou mais de R$ 1 bilhão em obras de pavimentação das ruas de 100% da área urbana de 253 municípios, e o Ilumina Paraná, que levará iluminação pública a todos os 399 municípios do Estado, com investimentos de outros R$ 300 milhões.

“Não é à toa que o Paraná tem o maior programa de urbanização da América do Sul, por meio do qual levamos melhores condições de infraestrutura urbana e mais segurança à população das cidades”, acrescentou Ratinho Junior. “A posse do Marcel Micheletto é a consolidação desse trabalho de parceria com os municípios e eventos como esse precisam continuar acontecendo para que possamos discutir novos projetos que são importantes para o desenvolvimento dos municípios”, concluiu.

CIDADES – Ambos os programas mencionados pelo governador são coordenados pela Secretaria de Estado das Cidades (Secid). Para o chefe da pasta, secretário Guto Silva, o diálogo constante entre os representantes do poder público é um dos segredos para o sucesso das iniciativas do Governo do Estado.

“Entre o Estado ter o recurso disponível e o recurso se transformar em uma obra no município há uma grande, complexa e burocrática jornada e nosso papel é facilitar a relação com os prefeitos para que estes projetos possam sair do papel o mais rápido possível”, disse o secretário. “Encontros como o Emupar, que reúnem prefeitos de todo o Paraná e secretários estaduais, são relevantes para que possamos trocar informações e boas experiências, fazendo com que o nosso esforço se traduza em conforto e dignidade à população paranaense”, complementou Silva.

NOVA AMP – No total, 79 integrantes tomaram posse na nova diretoria da AMP para o biênio 2025/2027. O novo presidente, Marcel Micheletto, sucede o prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos. Em sua terceira passagem pelo comando da organização, ele destacou a boa relação com o Governo do Estado nos últimos anos.

“A AMP está tendo um grande protagonismo e queremos ser cada vez mais respeitados. A presença do governador no nosso evento demonstra a força dessa união e que o municipalismo é forte no Paraná, com um governador que tem ajudado a fortalecer os cofres dos municípios”, comentou Micheletto, que considera um dos principais desafios da nova gestão será como as prefeituras se adequarão à reforma tributária.

Pela primeira vez nos 60 anos de história da AMP, o prefeito de Curitiba terá cargo na diretoria. Eduardo Pimentel será o diretor de Relações Institucionais e Políticas da Associação. “O Paraná tem se destacado nacionalmente por seu crescimento econômico porque os municípios também estão indo bem, por isso fiz questão de Curitiba fazer parte da diretoria da AMP, porque como Capital ela deve ser uma liderança para manter essa união entre as cidades”, pontuou Pimentel.

Além da presença de Curitiba na diretoria, a AMP também conta com prefeitos representantes de todas 19 associações regionais de municípios do Paraná. Outro destaque é o recorde na participação feminina, com a participação de nove prefeitas na organização.

EMUPAR – Maior encontro de municípios do Sul do Brasil, o Emupar é uma promoção da AMP com o apoio de diversas entidades. Na sua primeira edição, no ano passado, o evento reuniu 2,5 mil gestores públicos de 16 Estados e a expectativa é de um novo recorde de público nessa edição, com a participação de cerca de 3 mil pessoas ao longo dos próximos dois dias.

Na programação do 2º Emupar, estão previstas palestras com membros do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) e com deputados que formam a Frente Parlamentar Municipalista. Diversos secretários estaduais e chefes de outros órgãos públicos, assim como especialistas em temas como Reforma Tributária, licitação e contratos também farão apresentação aos prefeitos.

PRESENÇAS – Também participaram do evento o vice-governador Darci Piana; o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega; os secretários estaduais da Fazenda, Norberto Ortigara; Turismo, Leonaldo Paranhos; Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca; Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte; Justiça e Cidadania, Santin Roveda; Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo; Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni; Segurança Pública, Hudson Teixeira; Administração e Previdência, Luizão Goulart; o reitor da UEM, Leandro Vanalli; o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziulkoski; o secretário do Codesul, Orlando Pessuti; e o deputado estadual Luiz Claudio Romanelli.