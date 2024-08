Pesquisa indica futura vitória de Silvio Barros

São 57% das intenções de voto à Prefeitura de Maringá

Uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquis para Prefeitura de Maringá, divulgada nesta semana mostra Silvio Barros (PP) como líder com folga na corrida pela Prefeitura de Maringá.

Na pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados, Silvio Barros (PP) desponta com 57% das intenções de voto, indicando vitória já no primeiro turno.

Silvio Barros fica à frente de Edson Scabora (15,4%), Humberto Henrique (7%), Evandro Oliveira (3,8%) e José Santos (1%). “Nenhum”, nulos, brancos somam 8,9%, enquanto 6,9% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

Na pesquisa espontânea, onde os nomes dos candidatos não são apontados, Silvio Barros mais uma vez lidera, alcançando 25,6% das intenções de voto. Em seguida aparecem Edson Scabora (4,6%), Ulisses Maia (2,7%), Humberto Henrique (1,8%) e Evandro Oliveira (0,6%). Outros candidatos somam 0,8%, enquanto os votos nulos, brancos e “nenhum” representam 7,9%. Além disso, 55,9% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

O Paraná Pesquisas ouviu 710 eleitores através de entrevistas presenciais entre os dias 15 e 18 de agosto. Com um grau de confiança de 95,0% e uma margem de erro de 3,8 pontos percentuais, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-02892/2024.

BIO – Silvio Magalhães Barros II, nascido em 11 de dezembro de 1956, é um engenheiro civil especializado em Engenharia Sanitária e Ambiental, formado pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Filho de Silvio Magalhães Barros, um político influente no Paraná, e de Bárbara Cecily Netto Barros, Silvio herdou do pai a vocação para o serviço público e da mãe o carisma e a atenção às pessoas. Essas características o aproximaram da vida pública, levando-o a ser eleito prefeito de Maringá por dois mandatos consecutivos (2005-2008 e 2009-2012). Durante sua gestão, implementou projetos inovadores que transformaram a infraestrutura e a qualidade de vida na cidade, incluindo o rebaixamento da linha férrea, a criação das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e a implantação do Sistema Binário no centro da cidade.

Silvio Barros também foi responsável por iniciativas significativas na segurança e saúde da população, como a criação da Guarda Municipal, o sistema de monitoramento com supercâmeras, e as Academias da Terceira Idade (ATIs). Na educação, ele deixou um legado duradouro ao construir o maior número de creches e escolas em Maringá, além de introduzir escolas municipais em tempo integral. Sua gestão rendeu-lhe prêmios nacionais, como Prefeito Amigo da Criança, Prefeito Inovador e Prefeito Empreendedor do SEBRAE, além de posicionar Maringá como a cidade com a melhor gestão fiscal no Paraná.

Além de sua atuação em Maringá, Silvio Barros também foi secretário de Estado do Paraná, desempenhando papéis importantes em Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Sua experiência e conhecimento em sustentabilidade e cidades inteligentes o tornaram um palestrante, consultor e mentor respeitado.

Silvio Barros é casado com Bernadete Barros, pai de três filhos, avô e bisavô.